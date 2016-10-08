Приготовление крема для лица является не самой простой задачей. Поэтому ограничиться просто описанием нескольких рецептов вряд ли получится. Дело в том, что выбор компонентов и вариация их пропорций очень широки, из-за чего подбор правильного рецепта «конкретно под себя» является очень сложным занятием. Часто для этого приходится потратить немало ингредиентов, времени и нервов.

Однако эти сложности нас не остановят. По крайней мере, меня они никогда не останавливали. Ведь в домашних кремах есть очень много преимуществ. В первую очередь это четкое понимание того, что мой крем полностью натуральный и не содержит в своем составе никаких «передовых» химических «супер-разработок», которые наносят больше вреда, чем пользы. Второй плюс – это результат. Лично у меня он ничуть не хуже, чем раньше, когда я тоже применяла косметику брендов из рекламы. В целом я могу даже сказать, что эффект от кремов домашнего приготовления мне понравился больше. Но тут стоит оговориться и напомнить вам о том, что подобрать «свой» крем очень непросто. Тем не менее, это того стоит.

Конечно, хотелось бы на этом закончить, но в каждой бочке меда должна быть своя ложка дегтя. В данном случае это цена. В отличие от многих других домашних косметических средств, кремы редко обходятся дешевле. Опять же главный вопрос в том, что подойдет именно вам, потому что есть и дешевые составы. Мне они не подошли. А если еще и вспомнить, сколько всего я перепробовала, перед тем как найти тот самый рецепт, то можно говорить о том, что мой крем, если уж не золотой, то точно серебряный. Но что может быть дороже красоты и здоровья кожи?

Следующий печальный момент состоит в том, что на этом недостатки не заканчиваются. Из своего опыта я опишу еще два. Первый – короткий срок хранения кремов домашнего приготовления. Часто эти средства можно хранить от нескольких дней до 1-2 недель. Некоторые домашние кремы можно хранить около месяца, но это все равно мало. И второй недостаток – процесс приготовления. Не знаю как кому, а мне он сейчас кажется достаточно утомительным и неинтересным. Поначалу было не так. А учитывая срок хранения, готовить его приходится достаточно часто. Но что тут еще сказать, кроме знаменитого «красота требует жертв».

Ладно, хватит вступлений. Перейдет непосредственно к творчеству. За все время увлечения домашней косметикой я нашла и перепробовала много кремов. Ими я хочу поделиться со всеми вами, мои дорогие читательницы. Все рецепты кремов для лица в домашних условиях для удобства распределены по соответствующим разделам. Выбирайте то, что вам больше всего подходит.

1. Домашние кремы для питания и увлажнения сухой кожи

Все, что нужно сухой коже лица, - это хороший крем, который будет в достаточной мере ее увлажнять и питать. Для таких кремов используются пчелиный воск, ланолин, глицерин, отвары, масла и некоторые другие ингредиенты. Кстати, эти рецепты хорошо подойдут применения на сухих участках комбинированной кожи, а также для увлажнения нормальной кожи лица.

Народные рецепты питательных кремов для сухой кожи. Часть 2

2. Домашние кремы для увядающей кожи лица с омолаживающим эффектом

Хочу предложить тебе несколько рецептов кремов, которые могут бороться с возрастным увяданием кожи. Конечно же, чудес не бывает, и они не сделают из бабушки девочку, но не много подтянуть и слегка омолодить они в силах. Все благодаря содержанию косметических масел, меда, пчелиного воска, овощей, фруктов и других натуральных компонентов. Попробуйте и вы. Может это то, что вы очень долго искали.

3. Рецепты домашних кремов для кожи вокруг глаз

Это еще один очень важный вид кремов. Очень нежная область кожи век требует особенного ухода. Поэтому и их состав также является особенным, не похожим не на один другой обыкновенный крем. Только не пугайтесь. Никаких особенно дорогих компонентов вы здесь не найдете. Все предельно просто и вполне доступно.







Как приготовить крем для лица в домашних условиях?

Первый вопрос, который возникает перед самим процессом приготовления домашних кремов, где купить ингредиенты? Ответ на него очень прост. Многие из них можно найти в самых обыкновенных аптеках. Например, это глицерин, косметические и эфирные масла или витамины. Пчелиный воск можно найти на рынках у пчеловодов, которые продают мед и другие продукты жизнедеятельности пчел. Другие компоненты нужно искать в косметических магазинах. Кроме того, сейчас есть много специализированных интернет магазинов, которые имеют обширную сеть доставки. В общем, главное желание, и поиск не превратится в проблему.

Из необходимого инструмента следует отметить шприц, который поможет измерять нужное количество ингредиентов в миллилитрах, и очень желательно иметь специальный мини-миксер для взбивания всех компонентов. Мне, например, уже долго служит миксер для вспенивания молока, предназначенный для приготовления капучино и кофе латте. Многие крема требуют именно взбивания. За неимением подобного чуда техники, можно пользоваться вилкой или ложкой, или же попробовать использовать обычный миксер. Но подойдет для наших целей не каждый.

Приготовление домашних кремов

Если в составе крема есть твердые компоненты, их необходимо растопить на водяной бане. Это, например, масло какао или пчелиный воск. Далее в смесь для крема нужно добавить жидкие компоненты, такие как мед, ланолин, глицерин, натуральные масла и вытяжки из трав. Кстати, если мед засахарился, его также нужно растопить на водяной бане или в микроволновой печи.

Далее добавляется вода или компонент, приготовленный на основе воды. Например, отвар или настой из трав. Все эти процедуры нужно делать, не снимая всю нашу смесь с водяной бани. Единственное, можно выключить огонь, после того как твердый компонент растопится. Полностью снимать не нужно, так как этот компонент при добавлении остальных может остыть и затвердеть. Только ни в коем случае не допускайте закипания смеси.

Итак, мы добавили все компоненты. Далее снимаем емкость с водяной бани и начинаем взбивать. После того как начали взбивать, можете добавить капельки эфирных масел, если они указаны в составе. Процесс взбивания продолжаем до полного охлаждения смеси. Ускорить процесс можно, поставив емкость со смесью в холодную воду. Когда закончите взбивать, переложите крем в подходящую для хранения емкость. Я использую баночку от старого крема.

В принципе на этом все. Применять и хранить крем необходимо, исходя из конкретного рецепта. Следует отметить, что большинство кремов должны храниться в холодильнике. Пробуйте, экспериментируйте, молодейте и «красивейте»!