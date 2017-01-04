Модные прически на длинные волосы. Фото прически для длинных волос 2017 года
Никто не станет отрицать, что длинные волосы – это эталон женской стрижки. Мы, конечно же, не хотим принизить достоинство причесок на средние и причесок на короткие волосы, но очень сложно не согласиться с тем, что длинные волосы являются символом женственности.
Существует огромное количество разнообразных модных и красивых причесок для длинных волос. Однако многие обладательницы этого типа волос просто не догадываются о том, какой выбор у них есть. Причем все они часто задают один и тот же вопрос: «Можно ли делать прически на длинные волосы своими руками»?
Услышав, что можно, они удивляются, потому что постоянно считали, что выполнение красивых длинных причесок под силу только мастерам-парикмахерам. Но это отнюдь не так. Не прилагая больших усилий, вы сами можете выполнить простые и быстрые прически. Существует большое количество легких причесок для длинных волос, которые может выполнить абсолютно любая женщина.
В конце статьи мы покажем вам несколько вариантов того, как можно сделать прическу своими руками в домашних условиях. Но сначала мы хотим немного рассказать о том, что для этого нужно. Также мы представим вам фото модных причесок 2017 года для длинных волос.
Какую прическу для длинных волос выбрать в 2017 году?
Выбор прически в первую очередь должен зависеть от вашего типа лица. Старайтесь выбирать подходящую прическу, руководствуясь именно этим фактором. К примеру, обладательницам круглого лица рекомендуется поднять волосы максимально вверх, открывая шею и укладывая их на затылке. Это поможет зрительно удлинить лицо.
Для удлиненного лица подойдут объемные и пышные прически. Этого можно добиться при помощи начесов и завивки. Обладательницам ромбовидного лица следует закрывать волосами щеки, но при этом оставлять открытым подбородок. Тем, у кого треугольное лицо, необходимо уравновесить узкий подбородок и широкий лоб. Для этого локоны желательно расположить на нижней части щек, а лоб прикрыть челкой.
Что нужно для выполнения причесок на длинные волосы?
В первую очередь могут потребоваться различные фиксирующие аксессуары, такие как заколки, зажимы, крабы, невидимки, резинки, обручи и так далее.
Конечно же, не обойтись без расчесок разных видов. Нужно по крайне мере 4 вида расчесок:
– овальная щетка для ежедневного применения;
– круглая расческа понадобится при сушке волос феном;
– гребень с редкими зубьями;
– плоская расческа для придания волосам блеска.
Еще нужны средства для укладки. Самые популярные из них – это пенка, воск и лак. Воск отлично подходит для густых волос, а пенка для тонких. Но это не правило и, если вам, к примеру, нравится использовать пенку для густых волос, можете продолжать это делать.
Также никак не обойтись без электроприборов. Это щипцы, фен и выпрямитель для волос. Если у вас есть такая возможность, старайтесь на них не экономить. Идеальный вариант – профессиональная техника, которой пользуются парикмахеры.
Как делать прически на длинные волосы своими руками …
Представляем вам пошаговый фото урок о том, как сделать прическу для длинных волос.
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