Короткими волосами принято называть волосы от 1 до 15 сантиметров. Бытует мнение, что такая длина волос не позволяет делать достаточно разнообразные прически. Чаще всего так говорят те женщины, которые никогда не носили короткой стрижки. А ведь для коротких волос, как и для длинных и средних, существует множество различных вариантов причесок.



Самое главное – выбрать прическу не ту, которая вам просто нравиться, а ту, которая подойдет именно вам. Здесь вам нужно учитывать свой тип лица, тип волос, рост и некоторые другие индивидуальные аспекты.

Выбор прически на короткие волосы в 2017 году

Когда будете выбирать прическу на короткие волосы, постарайтесь ознакомиться с модными трендами сезона. Выбирайте прически, которые помогут подчеркнуть все ваши достоинства. Причем не только внешние достоинства, но и внутренние. Прическа может и должна отражать ваш характер и внутренний мир. Правильный выбор красивой прически на короткие волосы позволит вам всегда оставаться модной и привлекательной.



Сделать прическу на короткие волосы своими руками не составляет большого труда. Для выполнения большинства причесок на короткие волосы вам понадобится фен и средства для укладки, такие как пенка, лак и воск для волос.



Мы представим вам самые популярные прически для коротких волос этого сезона. Можете подобрать себе сразу несколько вариантов причесок и менять их так часто, как вам захочется. На представленных ниже фото коротких причесок 2017 года вы найдете самые модные тренды этого сезона.









Прически на короткие волосы фото





Имея короткий волос, вы можете и сами придумывать новые варианты укладок. Просто включите фантазию и попытайтесь сделать себе необычную прическу для коротких волос!