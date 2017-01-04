Журнал Beauty-Women продолжает цикл статей о модных прическах 2017 года. Ранее мы уже писали о прическах на длинные волосы и прическах на короткие волосы. Сегодня в нашей статье речь пойдет о прическах на средние волосы. Вы узнаете чем отличаются такие прически и какие у них бывают разновидности. Также мы, как обычно, представим вам небольшую подборку средних причесок на фото.



Прически на средние волосы с каждым годом становятся все более популярными. И это нетрудно объяснить. Волосы средней длины легко поддаются уходу и укладке, а прически на таких волосах выглядят очень эффектно и подходят для женщин всех возрастов и статусов, будь то школьница, служащая банка или посетительница светской вечеринки.



Многие женщины отдают предпочтение средним волосам, потому что они удобны. И большинство из них обходятся всего двумя прическами: распущенные волосы и хвост. Они даже не представляют, что существует огромное множество простых и в то же время достаточно эффектных причесок для волос средней длины, которые можно легко сделать своими руками. Самое главное правильно подобрать прическу, исходя из своей стрижки.



Рассмотрим 3 самые популярные стрижки для средних волос. Это «каскад», «боб» и «каре». Именно эти стрижки выбирает большинство женщин в последние несколько сезонов. Совсем недавно на вершине были боб и каре. Но сейчас женщины постепенно переходят на каскад.

Варианты выполнения причесок на средние волосы своими руками для стрижки каскад

1. Праздничный вариант

Разделите волосы на равные части горизонтальным пробором от уха до уха. Волосы задней части головы поднимите и сверните в виде ракушку. Закрепите ее невидимками или шпильками. Волосы передней части головы накрутите на крупные бигуди.



2. Ежедневный вариант

Вымойте голову и после того, как волосы немного подсохнут, наклоните голову вниз и высушите их феном. С помощью этого приема прическа приобретет дополнительный объем.



3. Вариант с косами

Возле ушей с обеих сторон головы заплетите косы по направлению от ушей к задней части головы параллельно земле. Ближе к концу, когда обе косы сойдутся, сплетите их вместе.



4. Вечерний вариант

Вечернюю прическу на средние волосы легко можно сделать своими руками. Для этого на влажные волосы нанесите немного геля и высушите феном с помощью круглой расчески, диаметр которой необходимо подбирать в зависимости от длины волос. Чем длиннее волосы, тем больший диаметр должен быть у расчески.





Варианты выполнения причесок на средние волосы в домашних условиях для стрижки каре

1. Ежедневный вариант

Разделите влажные волосы на две равные половины вертикальным пробором. Если волосы не прямые, выпрямите их при помощи утюжка. Затем продолжите укладку феном, закругляя концы волос внутрь с использованием круглой расчески.



2. Праздничный вариант

Накрутите слегка влажные волосы на крупные бигуди. Затем, используя фен и круглую расческу, высушите волосы, загибая при этом их концы внутрь. Далее встряхните волосы у корней для придания объема. Закрепите полученный вариант при помощи лака для волос.



3. Вечерний вариант

Завейте волосы при помощи плойки. Заплетите несколько тонких косичек со всех сторон головы. Старайтесь сделать так, чтобы косички не слишком выделялись.

















Фото причесок для волос средней длины









Варианты выполнения причесок для волос средней длины для стрижки боб

1. Эффект мокрых волос

На вымытые влажные волосы нанесите пенку для волос или гель с эффектом мокрых волос. Сушите волосы феном от корней и мните их руками. Также можно использовать насадку-диффузор.



2. Ежедневный вариант

На влажные волосы наносите гель или мусс для укладки волос. Далее высушите волосы феном с использованием круглой расчески, немного подкручивая волосы внутрь. Кончики волос можно закруглить сильнее, использую щипцы для волос. Такую прическу можно выполнять еще одним способом: закругляя волосы не внутрь, а наружу.



3. Вечерний вариант

Вымойте голову с применением кондиционера для придания объема. Промокните волосы полотенцем, чтобы они были слегка влажными. Далее высушите волосы, используя фен с насадкой-диффузором. Затем хаотичными движениями рук придайте волосам растрепанный вид.



