В наше время короткой женской стрижкой никого не удивишь. Эти стрижки уже на протяжении нескольких десятилетий радуют глаза окружающих. Причем они не только не выходят из моды, а с каждым сезоном становятся намного более востребованными и популярными. Это происходит в частности из-за того, что мода на короткие стрижки не стоит на месте. Мастера парикмахерского искусства в каждом сезоне создают различные модификации, дополнения и даже новые варианты стрижек на короткие волосы, и 2017 год не стал исключением.

Данная статья является одной из цикла статей, посвященных стрижкам в общем и в 2017 году в частности. Если вам интересно, можете почитать про стрижки на длинные волосы и стрижки для волос средней длины.

Cтрижки на короткие волосы сегодня – это не просто дань моде и следование модным тенденциям. Эти стрижки как никакие другие помогают женщинам с одной стороны скрыть все недостатки своего лица, а с другой – подчеркнуть все его достоинства. Вообще тема подбора стрижки по форме лица требует отдельного разговора и отдельной статьи, и мы не будет сейчас заходить так далеко. Но пару примеров все же можно привести.

Например, обладательницам лица круглой формы соответствующая короткая стрижка поможет добиться зрительного удлинения лица, что сделает такое лицо просто идеальным. Для этого необходимо придерживаться двух простых правил: с боков волосы приложить к голове (или подстричь короче), а на макушке создать объем. Эти два простых правила помогут выбрать стрижку, которая будет идеально смотреться на женщине с круглым лицом.

Овальная форма лица позволяет выполнять практически любую женскую стрижку на короткие волосы. Вы наверное знаете, что этот тип лица считается идеальным, однако не все могут им похвастаться. И для обладательниц одного из типов лица, а именно лица квадратной формы, это звучит как приговор. Таким женщинам не следует пробовать короткую стрижку.

Не будем вдаваться в подробности. Опытный мастер без труда поможет вам выбрать подходящую стрижку, которая сделает вас неотразимой. Поэтому самый главный этап в выполнении новой стрижки – выбор хорошего парикмахера. Именно от него будет зависеть качество вашего нового образа.







Модные короткие стрижки 2017. Фото стрижек на короткие волосы

Далее я хочу представить вам некоторые модные тренды 2017 года в стрижках на короткие волосы. Также я вам представлю небольшую подборку коротких стрижек на фото, чтобы вы могли выбрать то, что вам понравится.

Одна из самых популярных стрижек последних сезонов – «короткое каре». Ее популярность связана с тем, что она подходит для женщин с абсолютно разной длиной коротких волос. Также нужно отметить, что «короткое каре» подходит для женщин всех возрастов.

В 2017 году «короткое каре» может быть выполнено самыми разнообразными вариантами. Поклонницы челки могут делать ее как длинной, так и короткой, а противницы с легкостью могут от нее отказаться. Тип волос также не имеет принципиального значения, будь то волнистые, вьющиеся, или, например, абсолютно прямые волосы. Кроме того, в этом сезоне очень модным считается «короткое каре» с применением текстурирования или градуирования. За счет этих приемов стрижка может стать оригинальной, а ваш образ – эффектным и неповторимым.

Следующий модный тренд этого сезона – «классический короткий боб». Он может также выполняться на разных волосах как по длине, так и по типу, цвету и т.д. Продолжается мода на объемные стрижки с волосами, приподнятыми на макушке и челке. Для обладательниц тонких волос это идеальный вариант.

Подобрать стрижку на короткие волосы, подходящую по всем параметрам именно для вас, или модифицировать понравившуюся вам стрижку под ваш тип лица и волос может только профессионал. Вы же можете выбрать из фото коротких стрижек 2017 года понравившиеся вам стрижки и показать их своему мастеру.