Стрижки на средние волосы

Данная статья является одной из цикла статей, посвященных стрижкам в 2017 году. Если вам интересно, можете почитать про короткие стрижки и стрижки на длинные волосы.

Волосы средней длины являются очень хорошим вариантом практически для любого типа лица. Они могут как подчеркнуть достоинства, так и идеально скрыть недостатки вашего лица. Ведь, если у женщины модная стрижка на средние волосы, то практически любое лицо становится визуально более правильным и пропорциональным. Поэтому некоторые парикмахеры признают стрижки на средние волосы идеальным вариантом практически для всех женщин.

Существует огромное множество стрижек для средних волос. Все потому, что волосы средней длины дают большой простор для фантазии и возможность поэкспериментировать. Подобрать стрижку для себя вы можете, просмотрев нашу большую галерею фото модных стрижек на средние волосы, которая находится здесь.

Одна из самых модных стрижек для волос средней длины – это стрижка «Каре». Эта классическая стрижка несколько лет назад вернулась в современную моду, и покидать ее явно не собирается. О «каре» мы поговорим ниже в этой статье. Также очень актуальна еще одна классическая стрижка – «Боб».







Модные стрижки на средние волосы 2017 года

Главным хитом стрижек на средние волосы 2017 года будет стрижка «каскад». Она уже несколько лет считается самой красивой и популярной женской стрижкой для волос средней длины. В этом сезон каскад предлагается выполнять с челкой, которая может быть той длины, которая вам больше по душе. Градуировка также может быть достаточно разнообразной.

Стрижка «каре» не отстает, и в этом сезоне она также будет очень актуальной. Особенно выигрышно будет смотреться гладкое каре с четким силуэтом. Можно выполнять каре как с челкой, так и без челки. Если вы выбираете челку, то учтите, что длинная челка может придать вашему взгляду загадочность и таинственность, а короткая челка придаст лицу открытость и свежесть.

Продолжают оставаться модными стрижка «Боб» и комбинация из стрижек каре и боб, называемая «Боб-каре». Ради этих стрижек для средних волос многие модницы в последние годы решились на уменьшение длины своих волос. Причем вариаций этих стрижек также имеется огромное множество и вы можете подобрать понравившийся вам образ из наших фото стрижек на средние волосы 2017 года. Их вы увидите в конце этой статьи.

Стрижки «Боб» и «Боб-каре» являются одновременно как стильными, так и практичными. К тому же эти стрижки не требуют много времени для ухода и идеально подойдут для современных модниц.