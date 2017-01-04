Лето продолжает набирать обороты. И мы, пусть и с небольшим опозданием, решили рассмотреть такую важную тему этого времени года, как выбор купальника. Ведь что может быть важнее во время летнего отдыха. И если вы хотите быть в тренде новых тенденций, которые приходят к нам из мира большой моды, предлагаем вам ознакомиться с нашим обзором этих трендов в моде на купальники 2017 года.

Модные купальники лета 2017

В последнее время популярность начинает смещаться в сторону слитных купальников. Однако они уже не такие закрытые и унылые, как несколько десятилетий назад. Сегодня дизайнеры доказывают нам, что слитный купальник тоже может быть сексуальным. Особая черта таких купальников – глубокое декольте и вырезы на бедрах, которое и призваны подчеркнуть всю красоту женского тела.

Также очень популярными летом 2017 года являются купальники монокини, которые также являются одним из вариантов слитных купальников. От них монокини отличается достаточно большими вырезами по бокам. Такой купальник одновременно придает женщине сексуальность и отлично скрывает ее недостатки, такие как растяжки на животе или шрамы от операций.

Еще одним хитом этого сезона стали раздельные купальники с лифом бандо. Такой лиф отличается отсутствием бретелей и завязок, благодаря чему наиболее четко демонстрирует красоту женской спины и плеч. Особенно хорошо такие купальники смотрятся на девушках, которых природа не наградила пышной грудью.

Для полных женщин в этом летнем сезоне появились несколько интересных моделей, которые позволяют наиболее хорошо скрыть все недостатки фигуры. Лучшим вариантом для этих женщин, как и раньше, остается закрытый купальник. Желательно выбирать модели темных цветов, потому что именно они делают полную женщину визуально более стройной.

Модели купальников 2017

Не теряет актуальности классика последних десятилетий – купальники бикини. И когда, казалось бы, уже нечего придумывать, нечем удивить современных женщин, дизайнеры умудряются придумывать все новые модели бикини, которые имеют свои особенности, и в то же время отлично вписываются в концепцию этого вида купальников.

Как и в прошлом сезоне, остаются актуальными вязаные модели купальников. Многие женщины сегодня даже не рассматривают этот вариант, считая само понятие «вязанный купальник» чем-то ненормальным. Но, поверьте мне, если вы появитесь на пляже в таком купальнике, все будут восхищены вашей оригинальностью и красотой. Если вы хотите выделиться из толпы отдыхающих, то смотрите в сторону вязаных моделей.

Следующей моделью, которая с каждым сезоном набирает все большую популярность, является купальник трикини. Это сложная модель купальника, которая является чем-то средним между слитным и раздельным купальником. Этот пляжный «костюм» отлично подчеркивает все достоинства женской фигур и может скрыть некоторые ее недостатки.







К тому же трикини на сегодня распространен не так уж и сильно, поэтому женщина, которая придет в нем на пляж, обязательно привлечет к себе восторженное внимание окружающих.

Еще одной моделью, не совсем обычной для наших пляжей, является купальник танкини. В этой модели трусики являются такими же, как в купальниках бикини, а лиф заменятся на элегантную майку, чаще всего на очень тонких бретельках или завязке за шеей. Эта модель позволяет отлично скрыть любые недостатки вашего животика. Вопреки некоторым мнениям, загару такая модель вовсе не мешает, потому что во время загара всегда можно приподнять майку, чтобы солнечный свет получил доступ к животу и нижней части спины.

Цветовая гамма купальников 2017

В том, что касается цветовой гаммы, самыми популярными являются модели с разнообразными яркими принтами. Это могут быть самые разные стили. Наиболее популярны принты, имитирующие кожу животных, цветочные и фруктовые рисунки, а также такие классические принты, как клетка, полоска и горошек.

Что касается однотонных моделей, то самыми популярными этим летом будут купальники белого цвета. Однако другие цвета также являются достаточно востребованными. Нежелательных цветов в этом сезоне нет. Также популярны купальники с самыми разнообразными аксессуарами, такими как броши, рюши, бусинки и др.

Ну и не стоит забывать о дополнительных аксессуарах, которые в целом составляют пляжный образ женщины. К новому купальнику вам, вероятно, придется подобрать новую пляжную сумку, очки, шляпку и т.д. Или, наоборот, если все это у вас уже есть, и вы не хотите покупать новое, выбирайте купальник под ваши аксессуары.

Фото купальников 2017

В заключение хочу представить вам еще немного фотографий купальников, которые будут актуальными этим летом. Это всего лишь небольшая подборка, потому что охватить все фото просто нереально.