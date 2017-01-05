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Угги как элемент уютного яркого образа зимой 2017

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Угги — это мягкая и удобная обувь из овчины с меховой отделкой. Уже несколько сезонов угги неимоверно популярны. Их носят мужчины и женщины, люди всяких возрастов и предпочитающие разные стили в одежде.

 

Угги сезона 2017 года

Акцент этой зимы делается на однотонных уггах различных цветов, причем меховая отделка должна быть точно такого же оттенка. По высоте угги выбираются в соответствии с необходимостью, при желании можно обзавестись даже очень высокими — до самого колена. Весьма популярна отделка угг шелковыми лентами и бантами или многочисленными застежками на пряжке с задней стороны голенища. Изюминка высоких угг в том, что их можно подвернуть и сделать высоту до щиколотки, вдвое утеплив и тем самым подобрав нужную форму под узкие или широкие брюки.

 Цветочный крупный принт и оформление в золотом или бриллиантовом стиле подойдут модницам, предпочитающим гламурный вариант. Тем же, кто любит лаконичность в одежде, можно предложить модели с кожаной отделкой и классическими элементами аппликации. Любителям вязаных вещей дизайнеры предоставляют широкий выбор: низкие или до середины голени, одинарные или двойные, с рельефным рисунком или бахромой из вытянутых петель, с кистями и помпонами, затягивающиеся на шнуровку или обычные прямые угги с вязаными цветами и листьями.

 Удобство угг гарантируется мягкой и качественной подошвой. В этом году представлены варианты с утолщенной подошвой и на высокой платформе.


Оригинальная форма угг

В этом сезоне модно блеснуть сложной, необычной формой угг. Это может быть голенище с меховой оторочкой внахлёст, сложные защипы и складки у щиколотки, шнуровка по бокам, переходящая к носку обуви. Интересно смотрятся яркие угги в стиле мокасин: собранные из фрагментов и сшитые по бортам декоративным стежком.


 Хит сезона — угги, связанные крючком из розочек и декорированные листьями из натуральной замши. Новая тенденция — угги, полностью оформленные из меховой опушки, стянутые по краю голенища шнуром или широкой шелковой лентой.

Угги со шнуровкой и высоким объемным язычком должны понравиться тинейджерам и тем, кто предпочитает спортивный стиль в одежде.

 




Пикантные угги

Все чаще покупатели требуют от дизайнеров предъявить смысловое наполнение для внешнего вида обуви. Теперь можно приобрести угги в форме плюшевого медвежонка или с мордой львицы на голенище, угги с ушками Микки-Мауса или с фото известной кинозвезды. Есть угги с жизненными девизами и цитатами известных блогеров. Некоторые дизайнеры пошли еще дальше: на угги нашивается квадрат из специального материала, на который маркером можно нанести необходимую надпись, а при желании ее стереть. Люди, предпочитающие заявлять о своих хобби и увлечениях, с удовольствием расписывают угги на свой манер.

 Обувь теперь становится не просто защитой от непогоды, но и особым стильным аксессуаром, отражающим неповторимый внутренний мир ее владельца. А пикантность в стиле — в 2017 году считается особым шиком.


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Статья добавлена: 05.01.2017 08:21 | Комментарии (0) | Просмотров: 1084
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