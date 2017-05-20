Близнецы являются многогранными знаками зодиака. Такие люди слишком переменчивы и непостоянны. Но, одновременно с этим у них острый ум, отлично развитый интеллект и познание нового проходит очень легко. Настроение у Близнецов тоже меняется очень часто и это приводит к опрометчивым действиям. У окружающих людей представители данного знака могут вызывать негативные чувства и тут им приходят на помощь камни и талисманы.

Жемчуг - играет важную роль в жизни Близнецов. Если в их сторону есть какое-то негативное влияние тех, кто имеет зависть и затаённую злобу, то жемчуг надёжно защит. Близнецам иногда просто не хватает стабильности и возможности отвлечься, отдохнуть. Это качество нельзя искоренить, а вот жемчуг придаст нужных сил и тогда представители знака смогут с лёгкостью доводить до конца все дела. В душе появится гармония, и удача придёт в руки. Это поможет осуществить многие мечты и достичь различных целей.

Одним из лучших камней для Близнецов служит александрит. Он усиливает и развивает волевые черты личности. Камень может изменять оттенки и по этому признаку можно предугадать о том, что наступает нелёгкий период в жизни, а также может быть ухудшение самочувствия. Камень в таких случаях темнеет. Александрит служит отличным талисманом в финансовой сфере. Он ведёт к стабильным заработкам и возможности сохранять деньги.







Лунный камень тоже может стать отличным талисманом для представителей данного знака. Он способен наладить постоянство и избавить от переходов к разным целям, а также поставит Близнецов на конкретный удачный путь. Непостоянство часто приводит этих людей к раздорам в личной жизни. Лунный камень регулирует эмоции и стабильность возрастает. Если Близнецы имеют творческую натуру, то он сможет раскрыть и увеличить эту способность.

Для Близнецов хорошую роль играют те камни-талисманы, которые имеют оттенки жёлтого - это янтарь, кошачий и тигровый глаз, а также цитрин. Последний очень положительно влияет на тех, кто имеет свой бизнес. Дела будут прибыльными, а рискованных сделок и неразумных действий не станет. Ещё цитрин поможет тем, кто ведёт публичную деятельность, а также обладатель этого талисмана сможет с лёгкостью проводить выступления на публике.

Оникс направит Близнецов в сторону серьёзных и разумных решений. У представителей данного знака уменьшатся такие качества, как несерьёзность, ветреность, беспечность. Оникс для талисмана желательно выбирать с прямыми полосами. Это поможет характеру приобрести твёрдость и стабильность.

Агат тоже подойдёт Близнецам. У этого камня сильные магические свойства и он обеспечит защиту всего организма тех, кто склонен к частым болезням. Также камень направит в нужное русло творческих людей. Агат развивает такие качества, как внимательность, благоразумие, осторожность, ответственность. Одним словом те, которых не хватает Близнецам. Ещё агат поможет в романтических отношениях. Близнецы могут быть уверенным в своём выборе, особенно когда сами его сделать затрудняются.