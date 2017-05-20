Те, кто по гороскопу Раки достаточно скрытные. Многие из представителей знака обладают непростым характером и часто меняющимся настроением. Если человек им симпатичен, то Раки относятся к ним заботливо и участливо. Ну а когда кто-то из окружающих им безразличен, то они попросту не замечают его. Этот знак оценить довольно непросто. С одной стороны у Рака сильно развита интуиция, но с другой они погружены в себя, замкнуты. Подбирая талисман, нужно проявлять аккуратность и тщательно проверять его влияние. Эти люди слишком чувствительны и остро реагируют на многие ситуации.

Рубин - это полупрозрачный камень, красных оттенков. Ещё с давнего времени он поражал всех своей красотой и магическими свойствами. Его энергетика настолько сильна, что может оказывать влияние на окружающих людей. Те, кому он принадлежит, обретают поразительную уверенность в собственных силах и возможностях. Из этого следует, что можно добиться очень много. Если Рак приобретёт себе талисман с рубином, то избежит различных конфликтных ситуаций с теми, кто его окружает. Этот камень обогащает интересными идеями и повышает работоспособность. Также помогает при упадке сил, восстанавливая их запас. Положительно влияет на желудок и организм в целом. Рубин способен наладить сон тем Ракам, которые подвержены бессоннице. Ещё одно из свойств талисмана это налаживание отношений в семейной жизни. Пара будет жить в гармонии и согласии.

Следующий камень, который подойдёт Раку - халцедон. Он поможет тем, кто часто бывает раздражённым, злым, а также тем, кто подвержен меланхолии. Если носить такой талисман женщине Раку, которая в поиске второй половинки, то вскоре удача придёт. Такой камень не следует носить слишком часто.







Ещё одним из оберегов для Рака будет кошачий глаз. Он благотворно влияет на семейные отношения, сохраняя верность и оберегая от измен. Также наладится общение с окружающими людьми. Вы станете более понимающими и чуткими с теми, кто рядом.

Одним из важных для Рака камней является лунный камень, так как именно Луна это покровитель данного знака зодиака. Данный талисман будет поглощать энергия Луны и тем самым Рак избавится от частых смен настроения. Ещё хорошо подойдёт лунный камень тем, кто ищет свою любовь. Если же Раки имеют склонность к агрессии, то он поможет успокоиться и наладить эмоциональный фон.

Изумруд тоже подойдёт Раку. Этот камень олицетворяет мудрость, спокойствие. Если вы склонны к переживаниям по мелочам, а также если у вас развито чувство тревожности, то талисман с изумрудом избавит от всего этого. Камень может наладить материальное состояние. Если Рак склонен к грусти и плохому сну, то изумруд справится и с этими проблемами.

Жемчуг - это талисман для семейных Раков. Он убирает плохую энергию, уберегает от завистников, а также налаживает мир в семьях. При плохом настроении владельца жемчуг имеет свойство темнеть.

Ещё один из камней, который подойдёт Раку - гелиотроп. Он помогает налаживать контакты с окружающими людьми. Также уберегает от болезней и усиливает положительную энергию. Всё негативное отталкивается от того, кто владеет гелиотропом.