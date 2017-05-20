У человека, который является Львом по гороскопу много интересных качеств. Это общительность, творческие таланты, лидерские черты. Также этот человек очень энергичный, деятельный и к жизни относится с огромным позитивом. Из представителей Огненной стихии его можно поставить одним из первых. Чтобы удерживать эту позицию Льву помогут талисманы. Различные камни отлично справятся с этой задачей.

Ещё с древних времён люди наделяли их особой силой. Камни должны защищать и поддерживать своего владельца. Одним из таких оберегов для Львов может стать Хризолит. Он полудрагоценный, имеет желтовато-зелёный цвет. Камень поможет улучшить отношение с теми, кто вас окружает. Общение будет приятным, непринуждённым. Ещё хризолит сможет сильнее раскрыть ваши таланты, а также расположить к себе людей.

Если Льва беспокоит плохой сон, то это вполне по силам исправить данному оберегу. Не будет ночных кошмаров и уйдёт заикание. Если камень будет оправлен в золотую оболочку, то у вас появится огромная сила воли и можно будет предугадать судьбу.

Хоть Львы имеют и достаточно сильный и властный характер, всё равно не повредит поддержка талисманов. Одним из них может стать янтарь. Он сможет подарить радость жизни, хорошее настроение. У Льва прибавится великодушия и щедрости. Украшения с янтарём подойдут женщине в качестве перстней, подвесок, а мужчине в запонках, булавках для галстука. Янтарь прекрасно защищает от тех, кто вам завидует, и тех, кто имеет негативные мысли в вашу сторону. Так как у Льва сложный характер, то такие люди обязательно есть рядом с вами. Камень поможет улучшить сон и расслабиться.







Аквамарин это тот камень, который усмирит Льва. Он уберёт вспыльчивость и раздражение. Если вокруг вас преобладают конфликтные ситуации и ссоры в семье, то камень поможет наладить обстановку. Сила Аквамарина особенно проявляется в весенний и летний периоды, когда светит яркое солнце. Работа организма в такие периоды будет улучшена и уйдут различные страхи, беспокойства.

Самый главный из всех камней - это бриллиант. Он один из первых, как и представитель знака зодиака Лев. Они просто идеально подходят друг другу. Этот камень усиливает волевые черты характера владельца. В виде оберега поможет взять под контроль ярость, злость. В спорных ситуациях Лев с лёгкостью найдёт компромисс. Не нужно выбирать слишком большую и объёмную оправу. Пусть камень имеет контакт с кожей.

Также справиться с нервными ситуациями поможет топаз. Он усилит активность Льва, добавит энергии, поможет удержать настроение в радостных тонах. Если есть беспокойства или переживания, то они заметно уменьшатся.

Ещё одним из талисманов для Льва может послужить Сардоникс. Он поможет одинокому владельцу найти вторую половинку, а также любое новое дело будет с успехом доведено до конца. Камень способен утихомирить пылких Львов, а также тех, кто имеет недобрый взгляд в вашу сторону.

Александрит позволит Льву достигать целей, проявлять лидерские качества. Он поддерживает настроение на позитивной волне, а также уменьшит гнев.

Для тех Львов, кто занят умственным трудом, подойдёт камень Гелиодор. Он налаживает логическое мышление, а также восстанавливает силы и энергию, выявляя скрытые резервы организма.