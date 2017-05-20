Деву можно охарактеризовать несколькими словами - практичность, аккуратность, точность, сдержанность. Но есть и другая сторона, а именно непостоянность и переменчивость. Девам нужно уметь раскрыть свои способности и хорошие черты характера. Талисманы помогут представителям этого знака найти силы и уверенность в себе, а также защитить от недоброжелателей.

Для Девы самым подходящим камнем является Сапфир. Представители данного знака имеют стабильную разборчивость во всех аспектах жизни, будь то еда или окружающие люди. Девы не предаются иллюзиям и не живут фантазиями, а ко всему подходят с трезвым умом. Данный камень очень хороший помощник для такого человека.

Сапфир усилит способности к размышлениям и взвешиванию ситуации. Дева всегда стремится к совершенству и характер у этих людей совсем не простой, поэтому талисман поможет укрепить положение в обществе, дать лидерские качества. Также он наполнит нужно силой и энергией. Девы по своей сути довольно сдержанны и Сапфир может дополнить характер духовностью и возвышенностью.







При общении с людьми вы сможете стать более радушными и приятными, отдаляя такие качества, как строгость и твёрдость. Камень отлично справляется с моментами познания Девой чего-то нового. Сапфир сможет помочь избавится от излишней меланхолии и тревожности.

Ещё один из камней Девы - это нефрит. Он тоже играет положительную роль для тех людей, которые довольно нечуткие в общении. Камень добавит человечности и отзывчивости к окружающим. Если у Девы есть бизнес, то здесь не помешают такие качества, как азарт, запал, увлечённость. Нефрит и здесь отлично справляется. С этим талисманов Девы могут быть уверенны и в любовных делах. Также камень имеет свойство темнеть при приближении проблемы.

Яшма играет положительную роль в вопросах денег. Также Девы станут решительнее, смелее во многих делах. Этот камень уберёт излишнюю мнительность и тревожность, которых может быть слишком много. С таким оберегом можно не бояться переговоров и выступлений на публике, так как усиливается красноречие владельца.

Если Дева имеет очень застенчивый характер, то справиться с этим сможет хризолит. Он положительно влияет на внешность того, кто его носит, усиливая привлекательность и делая черты более мягкими. Хризолит добавит Девам добродушие, отзывчивость, простоту. Если есть проблемы в окружении и с коллективом, то талисман поможет наладить мирные отношения.

Ещё один из камней, который подойдёт Деве - это лазурит. Он тоже поможет наладить контакты с теми, кто вас окружает. В характере Девы появятся мягкие черты, и люди будут воспринимать вас более лояльно. Если деятельность представителей данного знака связана с общением, то такой талисман будет незаменимым помощником. У Девы появится жизнерадостность и оптимистичный настрой.

В творчестве, в креативном мышлении, а также в гармоничном общении с семьёй Девам поможет Жёлтый Топаз. Этот камень даст защиту от недобрых взглядов. В домашних условиях оказывает хорошее влияние на работу печени и улучшает сон.