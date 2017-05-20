Весы - это знак справедливости, но одновременно с этим противоречивости. У людей с таким гороскопом присутствуют эти черты в характере. В любых переговорах они всегда находят нужные аргументы и дела завершают с успехом. У Весов часто меняется настроение и характер у них довольно взрывной. Решения даются им нелегко. Для выбора талисмана нужно смотреть на многие факторы. Каждый камень несёт свою энергию и силу.

Опал - камень с радужным и переливчатым сиянием. Он символизирует надежду и верность. Для Весов принесёт мир и гармонию. Он поможет смягчить переходы из активной деятельности в периоды упадка сил и наоборот. Весы часто проявляют максимализм во всех делах, и такой талисман поможет сдерживать порывы крайностей. Опал принесёт удачу в любых начинаниях, но нужно помнить о том, что Весам следует быть не эгоистичными, а благородными. Если у вас есть проблемы с нервной системой, то лучше воздержаться от ношения этого камня.

Ещё один камень, который подойдёт данному знаку зодиака - алмаз. Он прозрачен и чист, как многие черты личности человека под знаком Весы. Но таким людям часто не хватает некой твёрдости, уверенности и поэтому камень усиливает такие качества. С ним Весам будет легче принять любое решение. Также алмаз хорошо справляется с негативными мыслями в сторону владельца. С таким талисманом вы сможете добиться нужных результатов в любом направлении и достигните своих целей.







Ещё одним из подходящих камней станет аквамарин. Он отлично поможет в делах бизнеса и тем людям, которые часто проводят сделки и переговоры. Талисман придаст уверенности, и вы сможете положительно влиять на ход событий, а также он оградит от различных конфликтных ситуаций. С аквамарином настроение будет позитивным, и ваш внутренний настрой наполнится гармонией. Поставленные цели с лёгкостью будут достигнуты.

Лазурит - это ещё один из камней, который могут носить Весы. Он усилит вашу ловкость, ясность, рассудительность и уберёт мешающую скромность. Весы станут более настойчивы, и с таким качеством достигнут любых высот в делах. Лазурит приносит счастье и радость, а также усиливает любовные и дружеские чувства.

Для Весов крайне положительную роль играет турмалин. Он также придаёт уверенность и убирает ненужные колебания и сомнения. Ваши мысли станут более органичными и едиными. Весы смогут принимать взвешенные решения, на которые не повлияет ваше самочувствие и настроение. С Турмалином повысятся спокойствие и умиротворённость. Весы почувствуют себя более уравновешенными, без сильных эмоциональных всплесков.

Весам хорошо подойдёт и такой талисман, как символ знака Весы, например, на золотом кулоне. Такой оберег усилит хорошие стороны личности и уменьшит влияние негативных волн. Любые камни, которые подходят Весам, следует выбирать одного размера, если в украшении их несколько. Количество должно быть чётным. Серебряные украшения сочетаются с камнями голубого, зелёного или белого цветов. Если вы носите несколько разных камней, то они должны быть схожи по своим свойствам.