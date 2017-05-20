Люди, родившиеся по знаком Скорпиона, имеют Довольно неординарный и своенравный характер. Они настроены довольно скептически к разным неизведанным моментам. Скорпионы очень харизматичны и имеют огромный потенциал. Но не всю энергию удаётся направить в нужное русло. Для этого им и нужны камни-талисманы.

Топаз - камень ноября. Украшения с этим камнем очень подходит Скорпионам, и носить нужно обязательно, так как есть опасность разрушения баланса и переход из крайности в крайность. Также камень помогает в принятии верных решений. Топаз обогащает мудростью и здравым смыслом Скорпионов, которые молоды и не опытны. В более старшем возрасте представитель данного знака становится сложным в управлении, противоречивым и свободолюбивым.

Он слишком уверен в себе, что переходит дозволенные границы. Это портит взаимоотношения окружающими и приходится удерживать и бороться за отношения с людьми. Топаз приходит на помощь именно в такие моменты. Он сглаживает конфликтные ситуации и помогает держать эмоции под контролем. Рано или поздно Скорпион поймёт эти ценные качества и захочет ими обладать.







Также умерить всплески эмоций Скорпиону поможет гематит. Он положительно влияет и на сексуальные чувства. У камня имеется огромная сила и в этом он полностью гармонирует со Скорпионами. Гематит направит энергию в нужное русло и вам станет легче двигаться к любой цели, а также выбирать верный путь. Этот камень помогает налаживать отношения в семьях и с близкими людьми. Скорпионам часто бывает сложно воспринимать что-то новое и изменённое, так как они привыкли к стандартам и консерватизму. Гематит поможет стать более гибким к восприятию новой информации. Процессы изучения становятся намного проще.

Кошачий глаз подойдёт Скорпионам в качестве талисмана или оберега. Украшения с этим камнем уберегают от недобрых взглядов и негативных мыслей в вашу сторону. Также кошачий глаз способен защитить от измен, воровства. То, чем вы обладаете, всегда будет с вами.

Скорпионы по своей натуре большие реалисты и прагматики. Они не всегда верят в знаки судьбы и обращают внимания на предсказания. Жёлтый топаз поможет понять сущность снов, определить некие знамения и усилить чувство интуиции своего владельца. Камень-талисман хорошо оберегает от негативных воздействий и от любого постороннего вмешательства. Жёлтый топаз желательно оправлять в белый металл.

Малахит - камень необычный, как и человек, родившийся под знаком Скорпиона. Малахит меняет свой оттенок в зависимости от того, что чувствует владелец. Этот камень проецирует душевные переживания. Также малахит имеет защитные свойства от негативных факторов, которые исходят от окружающих людей. Он подойдёт детям в качестве талисмана. Ещё малахит имеет возможность улучшить материальное состояние Скорпиона, так как притягивает деньги.

Рубин добавит сил и энергии, усилит чувство уверенности в себе. Если у Скорпионов ответственное дело или должность начальника, то камень сыграет положительную роль в принятии решений.