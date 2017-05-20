Стрелец - это довольно необычный знак зодиака. У такого человека неунывающий и неспокойный характер. Он находится в вечном поиске любой новой и интересной информации. Это может быть что-то личное, либо что-то научное. Стрелец просто выплёскивает свою активность и энергию, так как любое занятие является чем-то захватывающим. Представители этого знака обычно имеют вес в обществе. У них развита уверенность в себе, всегда оптимистический настрой. Среди окружающих людей любят быть первыми. Талисман для них нужно выбирать очень тщательно.

Одним из важных камней для Стрельца является Бирюза. Он очень красив и известен ещё с древних времён. Это камень счастья в переводе с персидского языка. А в арабском языке обозначает камень, который приносит победу и удачу в делах. Раньше Бирюзу был не принято оправлять в золото. В различных делах этот камень помогает завершать всё до конца. Также поможет справиться с преградами на пути.

С этим камнем есть шанс заработать больше денег. Если у Стрельца оптимистичный настрой, то Бирюза поможет в поиске нужных средств, чтобы достичь нужного статуса или благосостояния. Камень придаст больше уверенности и уберёт мешающую неосторожность. Также поможет усилить решительность для достижения всех целей.







Для Стрельца замечательно подойдёт Хризолит. У этих людей обычно бывает излишняя прямолинейность и для окружающих некоторые фразы звучат довольно резко. Талисман добавит Стрельцу спокойствия и сдержанности, а это, в свою очередь, поможет избежать многих конфликтов. Хризолит хорошо влияет и на самочувствие владельца. Он придаёт уверенность в собственных силах, а также нормализует работу нервной системы. С этим талисманом всегда будет отличное настроение.

Тигровый глаз подойдёт Стрельцу, у которого ярко выражены сильные черты характера. Талисман уменьшит негативные стороны владельца и усилит волевые качества. С тигровым глазом будет хорошая работоспособность и уйдёт апатия. С этим камнем Стрельцу будет сопутствовать успех.

Для женщины отлично подойдёт такой камень, как Топаз. Украшение с ним наполнят счастьем и помогут в любовных, романтических отношениях. Также гармония наступит и в семье. Женщина-Стрелец почувствует уверенность в себе и надолго сохранит красоту, здоровье. Во внешности появятся мягкие и нежные черты. Настроение с Топазом будет позитивным, и владелица почувствует всю радость жизни.

Талисман, который хорошо подойдёт мужчине Стрельцу - это обсидиан. Он обеспечивает жизненной энергией и придаёт силы. Обсидиан улучшает работу организма в целом, а в особенности поможет внутренним органам и репродуктивной системе. У него очень сильный потенциал. Украшения с ним защитят владельца от недобрых взглядов и мыслей, а также от любого негатива от окружающих людей. Если Стрелец склонен к агрессии, то обсидиан её заметно уменьшит, а также он способен придать больше мудрости и трезвого ума. С таким талисманом уменьшится выраженная эмоциональность владельца.