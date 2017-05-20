Козероги имеют достаточно стойкий и целеустремлённый характер. С самого детства в них проявляется удивительная серьёзность. Часто бывает так, что Козероги не интересуются различными увеселительными действиями, модными тенденциями. Они не обращают внимания на окружающих людей, их и свой внешний вид.

Эти люди как будто бы отделены от всего мира и являются одиночками по духу. Их душа тверда и непоколебима. Люди, рождённые под этим знаком, имеют завидное терпение, практичность, а также им по силам любая работа. Цели у Козерогов всегда высоки и далеки от окружающих. В основном за такой сильной оболочкой скрываются мягкие и чувствительные личности.

Для Козерога подойдёт такой камень, как гранат. Это символ удачи. Он увеличивает влияние того, кто им обладает и окружающие прислушиваются к его мнению. Гранат хорошо усиливает творческую направленность. Он подойдёт людям, имеющим профессию актёра, режиссёра, писателя. Если Козерог попал в трудную жизненную ситуацию, то камень дополнит силой, и потрясения перенесутся гораздо легче. Если этот талисман принадлежит женщине, то её повезёт в любви, если она в поиске второй половинки. А если она замужем, то отношения будут гармоничными.







Ещё один из сильных камней для Козерога - это Опал. Он наделяет владельца уверенностью и решительностью, убирая упадническое настроение и апатию. С такими волевыми качествами любая цель будет достигнута. Если вы склонны к консерватизму, то Опал усилит податливость и гибкость. В это случае Козерог сможет увидеть то, что было недоступно его взгляду. У представителя данного знака при ношении талисмана изменится характер в более позитивную сторону. Он станет более общительным, приветливым, радушным. В трудных ситуациях Опал имеет склонность к потемнению.

Если у Козерога имеется бизнес или работа связана с деловой средой, то вам придёт на помощь Рубин. Владелец талисмана найдёт признание сотрудников и коллег. Среди них вы будете многое решать своим авторитетным мнением. Рубин наделяет особой уверенностью и решительностью. Помимо всего этого, камень защищает от непредвиденных ситуаций и недобрых взглядов. В любовных отношениях он тоже играет положительную роль.

Для женщины Козерога будут хороши такие камни, как Агаты, которые имеют яркие цвета. Они положительно влияют на здоровье, усиливают энергию и уберегают от негативного влияния окружающих людей. Также талисман с этим камнем сможет наладить мир в семье. Отношения будут спокойные, без конфликтов и ссор.

Одно из качеств Козерога - это предельная честность. Того же он ожидает и от окружающих людей. Козерог может усомниться в каком-то деле и оно не завершится. Чтобы стать более смелым представителю данного знака поможет камень хризопраз. Он хорошо подойдёт мужчине, придаст силу, выносливость. Также талисман защитит от негативных взглядов и слов окружающих людей. Хризопраз усилит хорошее влияние Козерога. Его владелец будет выглядеть положительно со всех сторон.