У Водолея ярко выраженный противоречивый характер. В одну сторону его тянет зов разума, а в другую инстинкты и чувства. Но в целом знак довольно спокойный. Эти люди не любят спешить, торопиться, а им больше по нраву быть наблюдателями. Для Водолея нет плохих камней. Подойдут даже достаточно тёмные и энергетически тяжёлые минералы. Но чаще всего позитивную энергию несут камни более лёгкие, светлые.

Самым подходящим для Водолея талисманом может стать Аметист. Его сила очень могущественна. Так считалось ещё с древних времён. Камень несёт удачу, защищает от множества негативных факторов, таких как, болезни, алкогольная зависимость, злые взгляды. Аметист указывает на ухудшение погоды, изменяя цвет. Темпераменту Водолея очень подходит этот камень по своим мистическим свойствам. Представители этого знака имеют огромное любопытство и интерес ко всему новому и поэтому не могут сконцентрироваться на чём-то одном.

Аметист же даёт возможность остановиться и завершить начатое дело. Также камень поможет при упадке сил, грусти, неоправданных надеждах. У Водолея появится вера в себя, оптимизм в душе и таким образом можно добиться шанса на победу. В качестве амулета Аметист имеет возможность защищать своего владельца от завистливых взглядов, нечестных людей. Водолей станет менее упрямым и более сговорчивым, а также с хорошей интуицией. Аметист помогает настроить душевное равновесие, успокаивает и таким образом Водолей направляется по нужному пути в жизни. Камень помогает лечить головную боль.







Для тех Водолеев, у которых много идей, кипят эмоции подойдёт такой камень, как Красный гранат. Он придаёт силы и повышает работоспособность. Также Водолею станет проще общаться с людьми, налаживать полезные контакты. Это могут быть дружеские отношения или рабочие. Если Гранат носить в перстне, то уменьшится негативное влияние от стрессовых ситуаций. Также восстановится энергетический потенциал.

Светлые оттенки кварца, особенно розовый, тоже подойдут Водолею. Розовый кварц достаточно сильный талисман. Лучше всего он поможет стеснительным представителям данного знака в любовных отношениях. Также камень принесёт удачу творческим личностям. Он усилит способности и разовьёт их в правильном направлении.

Если в характере Водолея присутствуют меланхоличные нотки, то Кварц предаст уверенности, смелости. Это поможет преодолеть препятствия и достичь намеченных целей. Этот камень убережёт от травм, аварий и различных неприятностей.

Сапфир - это сильный талисман для укрепления духа Водолея. В вопросах здоровья он незаменимый помощник, так как представители этого знака относятся к нему не слишком трепетно. Сапфир усиливает положительную работу практически всех органов и обеспечивает владельцу хорошее здоровье. Нормализуется сон, а также бодрость духа. Помимо всего этого, талисман развивает интуицию, спокойствие, мудрость. Водолей будет целеустремлённым и с хорошей выдержкой и с завидным терпением.