Рыбы довольно загадочный знак зодиака. Таким он видится окружающим людям и в том числе самому себе. В их характере присутствует дружелюбие, приветливость, открытость к людям, общительность. Рыбы чутко относятся к словам тех, кто их окружает, но не могут понять своих собственных чувств. Для представителей данного знака не свойственно что-то менять, они имеют тенденции к тому, чтобы подстроится под ситуацию.

В их личности много противоречий. Многие люди, рождённые под таким знаком, имеют склонность к творчеству, но нет желания развивать свои таланты. Рыбы хотят иметь признание людей, хороший достаток и прочие радости жизни, но отказываются двигаться в этом направлении. Очень мало тех, кто идёт к этим целям. В характере Рыбы есть сострадание, душевность, коммуникабельность. Но и не нужно забывать о таких качествах, как неуверенность, несамостоятельность, излишняя доверчивость. Камни помогут достигнуть Рыбам целостность и усилить радость к жизни.

Хорошо подойдёт представителям данного знака Опал. Он замечательно помогает в личной жизни. В любовных и брачных отношениях всё сложится успешно. Если вы склонны идеализировать всё окружающее, то Опал обеспечит защиту от негативных поползновений в вашу сторону. Не важно, какие черты характера преобладают в том или ином владельце талисмана, камень всё равно усилит мозговую деятельность, физическую выносливость. Также поможет наладить эмоциональную устойчивость и творческие способности.







Многие представители знака Рыбы довольно беззащитны и их больше интересует спокойствие окружающих людей. В качестве защитника для данного знака выступит Гагат. Он наделит уверенностью, твёрдостью в характере и настроит на преодоление трудностей. Также талисман поможет от злых взглядов и недобрых слов. Камень защитит от негатива окружающих людей и усилит способность разрешения сложных ситуаций.

Ещё один камень, который подойдёт Рыбам - Гелиодор. Он убирает депрессию и усиливает положительный эмоциональный настрой. У Рыбы не пропадает оптимизм и надежда. Также можно смело действовать в творческом направлении и тем самым заслужить хорошие отзывы о своей персоне. Из-за такого развития событий у Рыбы заметно повышается самооценка, а это для них очень важный знак.

Лунный камень Рыбам несёт уравновешенность, спокойствие. Если были стрессовые ситуации и любые кризисные моменты, то их последствия талисман с лёгкостью уберёт. Рыбы получат хорошее настроение и радость жизни.

Ещё один камень для Рыбы - это Аквамарин. Он поможет Рыбам заняться своими собственными проблемами и не отвлекаться на проблемы других людей. Вы станете намного смелее в своих поступках. Если же в характере присутствовали безволие и уступчивость, то Аквамарин усилит чувство собственного достоинства и укрепит веру в себя. Вы начнёте всё время посвящать себе и тем, кто достоин вашего внимания.

Гематит - это камень, который также повернёт Рыб на личные интересы, а не на проблемы других людей. Также вы сможете контролировать свои объёмы работ и не делать лишних манипуляций. Камень поможет многое изменить и даст силы и энергию на дальнейшую жизнь.