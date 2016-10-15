Авокадо – это вечнозеленое растение, которое обожает тёплый климат. Поэтому нигде ближе Израиля, по отношению к нашим широтам оно не произрастает. По факту авокадо представляет собой орех, однако все привыкли до такой степени воспринимать его как фрукт, что подобное наименование прижилось даже в научных публикациях. Для европейцев это растение было открыто довольно давно, ещё в начале шестнадцатого века, однако с тех пор учёные всё ещё открывают его полезные свойства для себя.

Масло авокадо является одним из самых калорийных масел в мире. Этому факту трудно удивиться, ведь авокадо был зарегистрирован совершенно официально как один из наиболее калорийных, вернее, самый калорийный фрукт. Поэтому насколько бы полезным ни было это масло, нужно быть аккуратными с дозировкой при приёме внутрь. И не только из-за того, что может случиться несварение (подобная опасность-то как раз весьма маловероятна, особенно если мы говорим о качественном продукте), а из-за реального риска прибавить несколько килограммов. Также по этой причине масло авокадо и само авокадо редко включают в состав диет. А зря, поскольку оно, как установили врачи, невероятно полезно.

Древним племенам, обитавшим на территории современной Мексики, авокадо был известен в течение примерно около 12 тысяч своими привлекательными свойствами. Получают масло авокадо посредством холодного отжима, так как именно такой способ позволяет сохранять как можно больше полезных свойств, не тронуть состав. Все микроэлементы (минералы, витамины), а также кислоты и прочие полезные для человеческого организма вещества остаются в целостности, что немаловажно. Отжимают масло механически, это позволяет лучше всего сохранить состав. Сначала оттенок полученного масла оказывается зелёноватым, однако со временем, под влиянием солнечного света, он начинает приобретать коричневый цвет.

Что можно ещё интересного сказать об авокадо?

После рафинирования масло приобретает желтоватый оттенок. Оно перестаёт реагировать так остро на солнечный цвет, его можно хранить значительно дольше, оно также не меняет оттенок на свету, и у него нет практически запаха. Однако учёные единодушны в отношении подобного масла: оно значительно менее полезное, чем нерафированное. Поэтому, если у вас есть возможность раздобыть для косметических и прочих целей коричневое нерафинированное, то лучше всё-таки использовать его. Результат будет гораздо заметнее. Как уже говорилось, масло отличается своим удивительным составом.

Например, витаминов Е в нём в 5 раз больше, чем в оливковом. Это позволяет ему способствовать великолепным очищающим свойствам в отношении кожи. Также витамин Е и сквален (углеводород) являются как один, так и второй великолепными антиоксидантами, что чудесно воздействует на кожу, поддерживая её в тонусе, благотворно сказываясь на состоянии тугора и не только. Именно благодаря им наша кожа начинает лучше дышать, в неё попадает больше кислорода, что ещё, помимо прочего, оказывает и заметный омолаживающий эффект.

Также масло авокадо интересно тем, что там есть углеводы, белки, лецитин и фитостерины, хлорофилл, фосфатиды, ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты (олеиновой - буквально до 80%), дальше до трети где-то пальмитиновой, линолевой - до 18%, присутствует линолевая, пальмитолеиновая, стеариновая. Из витаминов также обнаружены те, которые причислены к группам B, А, витамина F больше, чем в рыбьем жиру, который славится своим содержанием именно этого вещества. Также здесь содержится йод и кобальт, железо, магний, медь и марганец, барий, серебро, никель, свинец и молибден, стронций, ванадий, титан и алюминий. PP позволяет держать организм в тонусе в целом, а витамин К в целом называют витамином красоты.







Масло авокадо: использование в косметологии

Как можно было заметить по составу, масло авокадо поражает своей уникальностью. Неудивительно, что специалисты считают именно его (это масло) одним из самых эффективных в плане ухода за устаревающей и увядающей, зрелой кожей. Также оно довольно неплохо, по причине сильной насыщенности питательными веществами, высокой калорийности, большого числа витаминов и микроминералов, питает кожу. Состав помогает маслу авокадо также просто великолепно омолаживать кожу. Данное масло также чудесно сочетается с остальными растительными в качестве базового, может стать основой для эфирных масел.

Это на практике также означает, что на основе данного средства можно создавать довольно-таки неплохие крема и маски в домашних условиях. Однако никто не мешает использовать его напрямую, в чистом виде, без добавок. Аллергии или же раздражения оно не вызывает, так что масло авокадо используют непосредственно на лицо. Поскольку по своему составу данное вещество ближе всего к природным человеческим жирам, оно совершенно естественно впитывается, не доставляя дискомфорта и не оставляя никаких неприятных следов на коже. Так что его можно совершенно спокойно применять, причём масло авокадо подходит для любого типа кожи, что может о себе сказать далеко не каждый аналог.

Описываемое средство хорошо тем, что оно способно проникать глубоко под кожу без дополнительных ухищрений. Вместе с ним туда же проникают и полезные вещества, насыщая нашу кожу, улучшая её цвет, делая её здоровее. К тому же не стоит забывать об основных проблемах, из-за которых наше лицо со временем начинает покрываться безжалостными морщинами! Речь идёт о нехватке эластина и коллагена! Чем их меньше в организме, особенно на лице, тем ярче заметен возраст. А масло авокадо препятствует данному процессу! Оно активизирует производство указанных веществ естественным путём, что очень важно для желающих омолодиться дам.

Довольно результативно демонстрирует свои сильные качества защитного состава масло авокадо при сильнейшем ветре, ультрафиолете, особенно если намазать поверхность кожи за какое-то время до выхода. Благодаря регулярному применению масла становятся менее заметными пигментные пятна, веснушки. Также его использование на постоянной основе способно уменьшить глубину мимических морщин или же предупредить образование новых. Весьма неплохое данное вещество также справляется с шелушением, тресканием, раздражением, повышенной чувствительностью отдельно взятых участков кожи.

Применяем масло авокадо

Растительное масло авокадо совершенно спокойно можно использовать как крем - причём, как уже упоминалось несколько выше в тексте, даже без добавления чего-либо к этому веществу. Достаточно просто хранить его в прохладном и затемнённом месте, особенно последнее актуально для нерафинированного масла. Можно спокойно добавлять масло авокадо в домашние крема, особенно если хочется придать тем мощный омолаживающий эффект. К тому же масло авокадо сделает практически любой состав значительно питательнее. Традиционно пропорции берутся в соотношении по 1 капле масла на 1 грамм.

Очень хорошо использовать масло авокадо для ухода за кожей вокруг глаз. В таком случае она становится заметно нежнее, мягче, масло авокадо предотвращает появление совсем уж глубоких морщин, чем благотворно сказывается на общем состоянии кожи. Заодно данное средство способствует улучшению цвета кожи именно в этой области. Причём результат оказывается достаточно стойким. Можно совершенно спокойно использовать вместо ночного крема, втирая в лицо круговыми движениями, для начала состав нужно нанести на кончики пальцев. Реакций раздражения на описываемое масло не бывает.