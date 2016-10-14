Масло жожоба является одним из наиболее интересных по своим свойствам природных косметических средств. Начать стоит, пожалуй, с того, что называть этот продукт маслом не совсем верно. По сути то, что называют таким образом, является жидким воском. Но мы будет придерживаться все-таки более привычного обозначения и называть это средство маслом.

Добывают его из плодов вечнозеленого кустарника, который произрастает только в засушливых и пустынных местах нашей планеты – на юго-западе США, на севере Мексики и т.д. Орехи жожоба собираются всегда только вручную. Содержат в себе они около 50% воска. Добывают его далее механическим способом, если конкретнее – прессованием. Благодаря отсутствию термообработки данное масло сохраняет все свои природные полезные свойства и является хорошим средством по уходу за лицом.

Уже готовое масло жожоба практически не имеет запаха, отличается красивым прозрачным золотистым или желтоватым цветом. Структуру оно имеет жидкую, но густоватую. Масло жожоба привлекает своим составом: жирные кислоты – гадолеиновая, олеиновая, нервоновая, бегеновая и другие. Также это аминокислоты и протеин, по составу схожий с коллагеном (от которого зависит эластичность кожи). Недавние исследования показали несомненную схожесть составов масла жожоба и спермацета – препарата, весьма популярного в косметической промышленности, в частности, при изготовления средств для лица.

Достаточно большое содержание витамина Е также нельзя обойти стороной. Благодаря ему ускоряется восстановление поврежденных клеток в организме. При недостатке витамина Е регенерация существенно замедляется, что способно привести к раннему старению кожи. А еще этот микроэлемент образует специфический барьер, который препятствует обезвоживанию кожи, ее повреждениям и шелушению.

Масло жожоба способствует уменьшению проявлений дерматита, псориаза и т.д. Его также можно использовать для сглаживания следов от шрамов, рубцов, растяжек. Продукт обладает антисептическими свойствами, благодаря чему помогает бороться с акне и кожными воспалениями.

Показания к применению масла жожоба

Масло жожоба является одним из тех немногих масел, которые можно применять в области вокруг глаз. С его помощью можно сгладить или даже убрать морщинки в уголках глаз. Это мягкое средство прекрасно питает нежную и чувствительную кожу век; Также возможно использование этого средства для чувствительной кожи. Оно является успокаивающим средством, благодаря чему не вызывает раздражения. По той же причине его задействуют после удаления нежелательных волос на лице; Заметно повышает общий тонус кожи, делает ее более гладкой и красивой; Оно способствует улучшению состояний как сухой, так и жирной кожи; Это растительное масло может выполнять роль гигиенической помады – оно заметно и быстро увлажняет обветренные и потрескавшиеся губы.







Способы применения масла жожоба для ухода за лицом

Наилучшие результаты показывает точечное применение масла жожоба. Его рекомендуется наносить на отдельные, обветренные, шелушащиеся участки кожи. Также стоит использовать и при наличии акне, то есть наносить лишь на проблемную зону.

Если вы хотите избавиться от морщинок вокруг глаз, то необходимо взять малое количество неразбавленного масла, и аккуратно, кончиками пальцев вбивать его в кожу. Применять его стоит осторожно, так как данное средство является достаточно тяжелым для кожи.

При желании его можно смешать с другим растительным маслом. К примеру, 1 часть масла жожоба следует развести с 2 частями масла шиповника или любым другим. Положительное воздействие на кожу оказывает использование смеси масел вместе с маслом жожоба. Такое сочетание можно применять как крем. Смесь стоит готовить с другими растительными маслами, пропорции для смешивания примерно 1 часть масла жожоба к 3 частям иного масла. Прекрасно подойдут косточковые масла, например, виноградные, абрикосовые, допустимо применение масла шиповника, персикового аналога и т.д. При выборе дополняющего растительного масла учитывайте индивидуальные особенности вашей кожи.

В концентрированном виде, без разбавления другими растительными маслами, это средство можно использовать только как маску. С этой целью нанесите средство на кожу, подождите 15 минут и смойте его теплой водой. Также неплохо срабатывает сочетание масла жожоба с любым рецептом натуральных масок.

Стоит отметить, что это растительное масло может стать хорошей базой при приготовлении натурального домашнего крема или лосьона. С его помощью вы сможете сделать консистенцию вашего средства более густой, а так же продлить срок годности.

При желании можно готовить составы с добавлением нескольких капель эфирного масла. Подбирайте эфирные масло в соответствии с вашим типом кожи! А ещё маслом жожоба можно обогащать магазинные маски, крема, лосьоны и скрабы. Для этой цели добавьте в покупное средство несколько столовых ложек вещества.