Кедровое масло совершенно уникально по своему составу. Оно довольно эффективно способно заменить собой рад натуральных растительных масел, например, таких как оливковое, кокосовое, облепиховое и прочие. При этом само масло кедра нельзя заменить ничем другим, ему нет аналогов в мире. Среди натуральных масел причислено за свою уникальность и большое количество исключительных качеств к особо ценному, считается также деликатесом.

Оно очень легко усваивается организмом, в этом отношении оставив далеко позади куриное яйцо, также широко известное этим своим свойством. Кедровое масло славится невероятной питательностью, витамина Е в нём больше, чем в масле миндаля, в 5 раз. Благодаря такой большой концентрации витамина Е масло просто невероятным образом способствует замедлению процесса старения, прекрасно выводит свободные радикалы, освежает внешний вид.

Также кедровое масло является настоящей кладовкой витамина Р. Хватает здесь и крайне важного для состояния нашей кожи витамина F, благодаря которому уменьшается образование кожного сала в случае его переизбытка или же, напротив, начинает возрастать, если его по разным причинам не хватает. Не забывайте также о том, что в масле кедра содержится довольно большое количество и иных витаминов, например, группы В. Хватает здесь и ненасыщенных жирных кислот.

Их присутствие позволяет нашей коже отлично восстанавливаться, способствует улучшению и ускорению процесса регенерации кожи. Врачи ценят это средство за его способность выводить из организма соли тяжёлых металлов, благодаря чему кожа и весь организм в целом великолепно очищаются. Нужно учесть, что масло кедровых орехов - это не эфирное масло кедра, последнее получают из древесины данного растения.

Также кедровое масло часто добывают из плодов сибирской сосны. Её ошибочно называют кедром, это наименование оказалось широко распространённым, довольно неплохо прижилось, однако с научной точки зрения это не до конца корректно. Нельзя забывать о потрясающем составе в плане микроэлементов: это и свинец, и стронций, фосфор, олово, даже серебро, которое довольно редко можно найти в растительной пище, медь, а также цинк, марганец, железо, титан и многие другие.







Кедровое масло и его влияние на лицо

Кедровое масло можно совершенно спокойно использовать при любом типе кожи. Однако из-за его способности потрясающе успокаивать зоны раздражения в первую очередь данное масло используют для нормализации состояния при излишнем отшелушивании. Достаточно несколько раз его использовать, чтобы результат был уже виден. В этом масле особенно сильно нуждается обезвоженная кожа, а также та, у которой оказался нарушенным водный баланс.

Кедровое масло способно отлично смягчать кожу. Поэтому если та пострадала от агрессивного воздействия окружающей среды, подвергалась слишком сильному обветриванию, нужно убрать последствия обморожения, то масло буквально незаменимо в этом случае. Истончённая кожа получает с кедровым маслом бережный уход, аккуратное питание и осторожное увлажнение. Неудивительно, что лицо после таких процедур начинает на глазах расцветать, кожа становится удивительно здорового вида!

Кедровое масло великолепно справляется с последствиями ожогов. Оно также может помочь разгладить небольшие морщины, смягчить шрамы. Его часто используют как универсальное защитное средство, образующее на коже специальную плёнку. Та грамотно и эффективно защищает кожу от ветра, солнца, резких перепадов температуры, от излишней потери влаги. Если кожа часто натирается, то можно протереть больное место кедровым маслом. Эффективно то и при различных дерматологических заболеваниях.

Применение кедрового масла в домашних условиях

Масло кедра может применяться снятия макияжа и эффективного очищения лица. Для этого его слегка нагревают, например, можно использовать паровую баню, а потом обмакивают ватный спонж, тампон или же салфетку и тщательно протирают лицо или же место загрязнения. Кедровое масло в таких ситуациях помогает даже лучше и быстрее, чем специально созданное для этого молочко.

Если вы хотите воспользоваться уникальными защитными свойствами описываемого средства, то перед выходом на улицу нужно слегка подогреть масло (чтобы лучше впиталось), а потом протереть все места, нуждающиеся в защите. Такой вариант великолепно подойдёт для тех, кто боится ожогов, у кого очень нежная или же очень светлая кожа. Протирать достаточно пару раз, не больше. Помимо прочего, кедровое масло также можно добавлять в большинство кремов, масок, тоников, лосьонов.

Для получения эффективного результата нужно добавить всего-навсего пару капель. На основе данного средства также создаются весьма результативные домашние крема, например, можно соединять его с другими натуральными маслами, чтобы добиться нужного эффекта. Кроме этого, кедровое масло часто употребляют внутрь для нормализации общего состояния организма. Употреблять его нужно за час до еды, по 1 чайной ложке, где-то 2-3 раза в сутки около месяца. Благотворное влияние не заставит себя ждать.