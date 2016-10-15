Чёрный тмин получил очень много названий. Например, его называют римским кориандром, черенушкой, также его называют зирой, куминой или же шабреем. Это растение получило так много названий из-за широкого распространения по разным странам. Его использовали и на Востоке, и в Африке, причём в африканской кухне своими дезинфицирующими и сохраняющими еду даже на сильной жаре свойствами такой вариант приправы оказался просто-напросто незаменим. Из-за довольно яркого и острого вкуса семена этого растения нашли в кулинарии очень широкое распространение.

Впрочем, далеко не только там. Масло зиры (или чёрного тмина) используют как лекарственный препарат или же в качестве добавления в натуральные препараты в очень многих арабских странах, а также в США, Великобритании, Германии, Франции… Фармакологические исследования его состава и влияния на организм человека ведутся довольно давно. И уже сейчас накоплено немало данных о благоприятном влиянии на иммунитет, на регенерационные процессы, на восстановления организма в целом и его нервной системы в частности. Нужно отметить, что масло чёрного тмина было известно своими удивительными целительскими свойствами давно, ещё в Древнем Египте. Тогда им мазали следы укусов от змей и натирали кожу, чтобы защититься от солнечных ожогов.

Однако ничуть не меньше делу распространения этого масла послужило упоминание его в Коране. Пророк Мухаммед считал, что им можно вылечить буквально всё, за исключением, как написано в этой Священной для мусульман книге, разве что смерти. Такая высокая оценка не могла не повлиять на авторитет данного масла. В результате его производят сегодня везде, включая ближайшие к России страны – Украина и Молдавия. Однако самый нежный сорт данного масла получается из чёрного тмина, который выращивается в Сирии и в Турции. Естественно, стоить он будет заметно дороже хотя бы из-за транспортных расходов. А вот если хочется более яркое по вкусу и резкое по аромату масло, то стоит присмотреться к Саудовской Аравии или же к Египту. Оттуда доставляют более насыщенный и стойкий по вкусовым и прочим оттенкам образец.

Говоря о масле, нельзя не упомянуть, что оно нашло широкое употребление в аюрведе. Также его расхваливал Авиценна. Сегодня масло чёрного тмина, естественно, используется и в косметологии, причём как для внутреннего приёма, так и для наружного. Если принимать его днём и вечером по чайной ложке, то оно способствует снижению аппетита и сбросу лишнего веса. К тому же масло выводит из организма радикалы, что благоприятно сказывается на его состоянии. Им также эффективно лечат последствия опиатной зависимости. Наружное применение подразумевает собой уход за кожей, укрепление волос и лечение слишком слабых, ломающихся ногтей.







Состав масла тмина, получение и свойства

У масла чёрного тмина крайне любопытный состав. Учёные насчитали в нём более сотни полезных для организма веществ, причём больше половины из них работают как катализаторы обменных процессов. Почти половина всего состава – это фосфолипиды, из которых многие в косметологии давно нашли своё применение в инъекциях, направленных на уничтожение жира. Так что неудивительно, что масло чёрного тмина воспринимается как отличное средство для антицеллюлитных массажей, это легко объяснить его составом. Однако, естественно, это далеко не всё, поскольку из интересного в составе есть также 8 незаменимых аминокислот, нужных для нормализации обменного процесса.

Без них кожа начинает становиться тусклой, появляется эффект усталости. А вот после ухода за кожей при помощи данного масла всё начинает становиться выглядеть куда лучше, оптимистичнее. В составе также имеются предшественники витамина группы А, нужные для поддержания организма в целом, а также состояния кожи, её нормального цвета, целостности волос на неплохом уровне – в частности. В составе масла можно обнаружить витамины группы Е, а также витамин группы D, очень нужный для быстрого восстановления кожи после нарушения целостности кожного покрова. Благодаря этим витаминам также реже появляются морщины, лицо тридцатилетней женщины выглядит значительно моложе. С – это ещё один витамин, нужный для лучшей регенерации.

Эфирные масла также в составе данного средства есть. Они делают его более эффективным, благодаря этому компоненту масло начинает действовать куда глубже, проникая в поры и справляясь даже с серьёзными проблемами в плане прыщей и внешнего вида. В результате внешний вид значительно облагораживается, а ещё эффект становится заметен буквально через неделю после использования такого масла. А вот уже через дней 10 всё становится заметно лучше и приятнее на вид.

Отдельно нужно сказать о том, что полиненасыщенные жирные кислоты позволяют коже лучше сохраняться. Не зря вместе с дубильными веществами в Средневековье такие масла использовали в отсутствие холодильников. Кожа, разумеется, не продукты, но принцип в некотором отношении можно совершенно спокойно сопоставить. Благодаря именно своему составу данное масло оказывает бактерицидное воздействие. Если нанести его на кожу в период эпидемии, можно защититься, таким образом, от вирусов, воспалений (в том числе и кожного характера), от грибковых и других заболеваний кожи и их последствий. Его используют также для избавления от угрей.

Масло чёрного тмина получают методом холодного прессования. В Европе оно производится в Германии, а также его привозят из Эфиопии. По-настоящему качественное масло, предназначенное для длительного применения, хранится обычно в стеклянной посуде. А вот то, что поставляется на рынок в пластике, как правило, за редким исключением, подвергается губительной для качества данного средства влаготепловой обработке.

По цвету оно тёмно-жёлтое, в большом количестве может начать приобретать коричневый оттенок. Обладает слабым, но весьма своеобразным травянисто-горьковатым ароматом. По вкусу – травянистое, с заметной горечью. Если у масла имеется осадок, то его брать не стоит, так как осадок свидетельствует о средстве низкого качестве либо же о нарушении технологии.

Масло чёрного тмина в косметологии

В косметологии масло чёрного тмина нашло довольно широкое применение. Речь идёт о следующем:

Оно справляется с воспалительными процессами кожи, а также с угревой сыпью, благодаря чему обрабатывать им кожу рекомендуют подросткам. Благодаря содержащимся в масле ненасыщенным кислотам оно благоприятно воздействует на зрелую кожу, позволяя той великолепно сохраняться. Питает ослабленную кожу (особенно хорош в этом смысле витаминный состав масла, благодаря которому цвет лица становится заметно здоровее). Убирает негативные аллергические реакции и их проявления. Поддерживает водный и липидный баланс кожи, из-за чего это масло советуют, как эффективное средство по уходу за сухой кожей. Благотворно влияет на упругость кожи, её эластичность. Этим маслом женщины традиционно убирали растяжки, которые могли появляться на коже, включая довольно глубокие. Например, те, что оказывались у женщин после рождения ребёнка. Если женщина будет ухаживать за своей кожей во время климакса, то следы старения окажутся не настолько явными и заметными. Нанесение масла поверх кожи не даёт ей стареть от ультрафиолета, вот почему масло применяют как защитное на юге. Улучшает кровообращения крови, от этого цвет кожи начинает заметно улучшаться. Препятствует чрезмерному и преждевременному поседению. Используется активно для ухода за нежной зоной бюста и декольте. Может входить в состав масок для ухода за волосами, препятствующими их выпадению. Мешает сильному загрязнению кожи. В ароматерапии нашло применение в качестве транспортного (базового) масла. Используется как средство для антицеллюлитных массажей. Применяется для обёртывания.

Масло чёрного тмина как средство по уходу за кожей лица

Масло чёрного тмина является очень эффективным средством. И его не рекомендуют наносить по этой причине на кожу человека в чисто виде. Иначе может появиться раздражение, аллергия (даже если раньше её не было). Единственное: чтобы избавиться от различных кожных заболеваний и проблем, связанных с негативными кожными реакциями, например, речь идёт о бородавке, псориазе, экземе, то в этом случае как раз можно применять масло в чистом виде.

Но делать это нужно тоже осторожно. Берёте небольшую часть средства, вымачиваете в нём ватный тампон, а потом аккуратно выжимаете на повреждённую область. Нужно ли говорить, что масло в указанном случае должно быть чистым, точно также, как и сам тампон, и руки?

Чтобы получить возможность спокойно протирать лицо данным маслом, его лучше смешивать с кедровым маслом (получается неплохой состав, в особенности для зрелой кожи), пропорции здесь должны быть 1 к 1 или же чуть больше кедрового масла. Также для смягчения воздействия масла чёрного тмина (зиры) можно брать льняное, его достать обычно не проблема или же кунжутное. Здесь пропорции могут быть также 1 к 1 или же с небольшим перевесом в пользу того масла, которое в данном случае служит для разбавления.

При уходе за молодой подростковой кожей, а также просто слишком чувствительной, склонной к раздражительности, к появлению угревой сыпи нужно разбавлять масло зиры с маслом виноградных косточек. Делается это довольно просто. Нужно взять около 1 столовой ложки масла виноградных косточек и смешать его с 1 чайной ложкой масла чёрного тмина. Дальше эту смесь можно, если она холодная, неприятно ощущается на лице, слегка разогреть. Нанести на лицо, подержать примерно минут 40 и смыть. Если повторять данную процедуру через день, то через 10 суток результаты будут уже довольно заметны.

Неплохо помогает справляться с проблемой излишней жирности маска, которая состоит из масла и косметической глины (можно взять голубую, белую или же зелёную). Пропорции должны быть таковы – на 1 столовую ложку нужно взять чуть больше 1 чайной ложки масла. Всё это тщательно размешать между собой, добиваясь определённой однородности. Дальше нанести на лицо. Если речь идёт о комбинированной коже, то в таком случае обрабатывать следует те участки, которые страдают от излишней жирности.

Нужно отметить, что масло чёрного тмина многие добавляют по несколько капель в обычные средства, которые используются для ухода за кожей при проблеме угревой сыпи. Как правило, несколько капель достаточно для того, чтобы пошли заметные изменения. Также можно просто обрабатывать слишком чувствительные участки кожи, покрывать разбавленным маслом кожу лица перед выходом на улицу. Но имейте в виду, что иногда масло зиры даёт противоположный эффект. Для людей, проживающих на Севере, оно может оказаться далеко не самым привычным средством. Поэтому если через неделю положительного результата нет, найдите для себя другое масло.