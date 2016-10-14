Кунжут – это очень интересная культура с невероятно богатой историей использования и ввоза этой самой культуры в Европу с Востока. На Востоке она, в частности, известна с 5000 лет до нашей эры. Правда, название этого растения было совсем другим – сезам. Из семян ценное масло можно получить холодным отжимом, однако микроминералы и витамины, которые в большом количестве содержатся в семенах, в масле учёными обнаружены не были.

Впрочем, в этом есть и положительная новость. Например, его можно использовать как косметическое средство с любыми другими витаминизированными составами. Если учитывать то, что сегодня мир буквально перенасыщен разнообразными витаминизированными добавками, это может быть очень даже кстати. Кроме того, на основе кунжутного масла можно делать оригинальные составы, не опасаясь ненужных реакций.

Из положительного – в составе не обнаружено холестерина. Однако само по себе масло стоит использовать очень аккуратно, так как оно крайне калорийное. На 100 грамм масла приходится около 850 калорий, например. Иногда для кулинарных целей берут нерафинированный состав, который производится из обжаренных семян. От аналога, полученного методом холодного отжима, отличается гораздо более тёмным оттенком.

У него также сладковатый привкус, ореховый аромат. Последний становится более горьким при получении масла из обжаренных семян. Для косметологии подходит светло-жёлтый вариант, его добывают из сырых семян, без обжарки или же какой-либо ещё обработки. Такое масло неплохо хранится, но при этом его лучше не ставить на подоконник, например. Или же в любое другое место, где его могут достать прямые солнечные лучи.

Состав и способ применения кунжутного масла

В составе есть жирные кислоты Омега-6, содержание достигает до 46% и ненасыщенная моно-кислота Омега-9, благодаря которым и происходит основное воздействие на организм человека. Они благотворно влияют на нормализацию обменных процессов в организме, кроме того, жировой обмен благодаря им также ускоряется. Трудно себе представить, что что-то масляное можно использовать как средство по уходу за собой при желании похудеть. Но кунжутное масло вполне работает как антицеллюлитное средство. Например, несколько капель его добавляют в различные составы при массажах!

Как и многие другие масла растительного происхождения, кунжутное в составе содержит фитостеролы. Благодаря им улучшается работа эндокринной системы, что влияет на состояние кожи напрямую. Кроме того, та становится более гладкой и блестящей – при регулярном прямом использовании масла на кожу. Фосфолипиды нужны телу, чтобы лучше усваивать витамины. Вот почему врачи рекомендуют брать кунжутное масло как составляющее многих питательных ночных кремов. Если даже оно не помогает напрямую, то оно значительно улучшает действие других активных веществ, входящих также в данный состав.







Кунжутное масло и его общее влияние на кожу

Кунжутное масло начали впервые использовать как отличное средство для кожи ещё в Древнем Египте. Там оно демонстрировало просто отличные результаты. Итак, о каком именно воздействии идёт речь? Нужно сказать, что речь идёт о:

успокаивающем и противоспалительном воздействии;

бактерицидном влиянии;

ранозаживляющем (если у вас медленно и плохо заживают царапины, можно использовать это масло);

иммуностимулирующем;

противогрибковом;

защитном.

Кунжутное масло из-за своего состава способно действительно глубоко проникнуть в кожу, начать её активно питать. Прекрасно смягчает огрубевшую кожу, например, на ветру или же при сильном морозе. Убирает последствия обветривания. Смягчение сопряжено с грамотным увлажнением. Масло очень деликатно обращается с кожей, не зря его так любят многие опытные косметологи. Сквален, который входит в состав средство, активизирует кислородный процесс в верхних слоях кожи, что способствует общему омолаживающему эффекту.

Благодаря биохимическим реакциям кожа становится значительно более упругой и эластичной. Протеины делают её нежной и упругой одновременно. Водно-липидный баланс также прекрасно поддерживается в норме, а благодаря специальной защитной плёнке, которая образуется после нанесения масла на кожу, восстанавливаются защитные функции эпидермиса. Ещё данное средство способно очистить поверхность от грязи, поэтому его так активно и включают в составы всевозможных скрабов. Им можно с лёгкостью убрать отмёршие клетки, вредные вещества. При регулярном использовании ускоряется в разы регенерация, что было неоднократно отмечено.

На Востоке, как известно, очень много солнца. И если не защищаться от него, то кожа приобретает не только красивый загар, но и начинает гораздо быстрее стареть. А вот нанесение на кожу кунжутного масла даёт возможность избежать этого эффекта. С ним можно быть спокойным и сохранять молодость в течение многих лет. Поэтому масло сезама уже тысячелетиями используют на Востоке в качестве защитного средства при палящем южном солнце.

Отлично справляется оно и с покраснениями, просто прекрасно – с шелушением. Убирает следы всевозможных раздражений. Причём зачастую достаточно капнуть лишь несколько капель на кожу и грамотно растереть. Ну или можно те же несколько капель добавить в крема.

Использование кунжутного масла в косметологии

Кунжутное масло уже не первый век считается солнцезащитным. Достаточно перед выходом на солнце капнуть несколько капель себе на руки, а потом растереть лёгкими похлопывающими движениями по лицу против часовой стрелки. Стирать или смывать не нужно, иначе вы уберёте весь защитный эффект. Если капнули слишком сильно или же жирные разводы некрасиво видны на лице, просто промокните бумажной салфеткой. Также с его помощью можно усилить солнцезащитные свойства многих составов, банально добавив туда несколько капель.

Его часто смешивают с эфирными маслами. Например, кунжутное можно использовать как базу для эфирного масла мирры, ладана, довольно неплохой результат оно даёт в союзе с эфирным маслом герани, лимона или же бергамота. Как правило, добавляют по 1-2 капель на 1 столовую ложку, но в целом нужно смотреть на вашу индивидуальную реакцию и на те цели, которых вы желаете добиться.

Для получения нужного эффекта это масло также добавляют к лосьонам, кремам, в молочко. Хватает несколько капель, много не нужно. Противопоказаний нет, за исключением варикозного расширения вен или же сильнейшей склонности к тромбозам. В таком случае нужна консультация с лечащим врачом.