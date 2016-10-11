Масло ши является одним из наиболее известных и популярных в косметологии. Оно добывается из семян дерева, носящее аналогичное название. Впрочем, и у масла, и у дерева есть ещё одно наименование – каритэ. У данного растительного средства лёгкий ореховый аромат, у него белый или же желтоватый цвет, при комнатной температуре оно твёрдое, но плавится при контакте с кожей как и многие другие натуральные масла, имеющие в своём составе жирные кислоты. Его довольно активно используют в кулинарии, так как по вкусовой специфике оно похоже на сливочное масло, но способно без соли и при комнатной температуре сохраняться свежим на протяжении года.

Также оно обладает неплохими заживляющими свойствами, благодаря чему масло ши применяют для составления мазей. Также оно нашло весьма широкое применение в косметологии. У него очень интересный состав: в нём неомыляемых веществ больше, чем в масле какао, также известным именно этими полезными компонентами. Учёные нашли в нём линолевую кислоту – около 1%, от 3% до 5% линолевой, чуть больше пальмитиновой, примерно около трети стеариновой. Но больше всего в составе этого средства олеиновой кислоты – от 40% до 55%.

Масло ши изготавливается из прожаренных и перегнивших плодов, вернее, их мякоти. Для изготовления масла требуется довольно большое количество дров, примерно на 1 килограмм масла до 10 килограммов дров. Но ещё больше нужно воды, чтобы можно было спокойно сливать пену. Европейские специалисты говорят о необходимости оптимизации данного процесса, но в настоящем проблема остаётся не особенно разрешённой. Однако то масло, которое попадает к нам и используется в косметических целях, чаще всего получают европейские компании щадящим для Европы образом.

В косметологии масло ши (карите) практически незаменимо. Оно великолепно смягчает, причём может в таких целях использоваться как для кожи лица, так и для других мест. Его применяют для выравнивания тона и структуры кожи, оно позволяет справляться с усталостью, а также с её видимыми последствиями. Серый цвет лица также прекрасно убирается маслом ши, в этом его действие часто сравнивают с тем, какое влияние на нашу кожу оказывает масло какао.







Масло ши в косметике

Если кожа после воздействия ряда неблагоприятных факторов заметно огрубела, можно совершенно спокойно использовать масло ши. Результат будет просто отличным! Оно смягчает как лицо, так и руки, ноги, ступни. Если у вас совсем немного этого средства, можно использовать его только для конкретно взятого участка. Если кожа сильно страдает от нехватки увлажнения, например, та часто пересыхает на ветру, масло ши поможет ей.

При регулярном использовании данного средства цвет лица становится заметно здоровее, приятнее для восприятия. Проходят следы усталости, кроме того, масло часто рекомендуют как средство для ухода за зрелой, слегка увядшей кожей. Оно позволяет затормозить процессы старения, препятствует потере коллагена, который главным образом отвечает за эластичность кожи на нашем лице, за её упругость и свежесть.

Детские врачи советуют применять это средство для увлажнения кожи малышей. Так как оно совершенно безвредно, к тому же довольно быстро впитывается, то оно не доставит ребёнку ни малейшего дискомфорта. Раздражительность кожи довольно быстро пройдёт, и это будет заметно не только по её состоянию, но и по тому, насколько быстро малыш начнёт успокаиваться. Если кожа крайне чувствительна, довольно резко реагирует на большинство косметических препаратов, то перед началом процедур можно использовать масло карите (второе его наименование). В результате кожа успокоится, что сделает возможной дальнейшую работу с ней косметолога.

Это вещество часто используют и как защитное. Оно чудесно предохраняет от ожогов, которые могут быть получены вследствие длительного воздействия на кожу ультрафиолетом. Кроме всего, что уже было перечислено, масло карите также неплохо предохраняет от пересыхания, что немаловажно. Оно помогает предотвратить большое количество кожных заболеваний, например, экзему или же псориаз, так что его часто дерматологи могут рекомендовать как лечебно-профилактическое. Кроме того, при уже имеющихся заболеваниях оно способно смягчить их течение. Помогает масло ещё и заживлять небольшие ранки.

Используем масло карите

Это масло применяют самыми разными способами. Например, его наносят как на лицо, так и вокруг глаз вместо ночного крема как отличное увлажняющее средство. Оно ещё и чудесно питает кожу и помогает справиться с негативными последствиями, которые отражаются на внешнем облике при нехватке питания. Например, при анемии или же при злоупотреблении диетами. На ночь маслом ши пользуются так: смазывают область возле глаз, чувствительные участки кожи или же те участки, которые нуждаются в подобном уходе, губы, держат около получаса, а потом смывают слегка подогретой чистой водой.

Если у вас потрескались губы, обветрились или же они просто слишком сухие, можно использовать масло ши для их смягчения и в целом для ухода за ними. Это растительное средство привлекает тем, что его можно использовать без особой подготовки, просто взять кусок масла и водить им по коже. Оно довольно быстро впитывается, часто при этом даже не оставляя следов. Для защитных целей подойдёт следующая методика: берите масло ши, смажьте им все открытые участки тела, а чтобы избежать жирного блеска, если он вдруг начинает появляться, промокните это место бумажной салфеткой.

Натуральное масло ши великолепно смешивается с остальными маслами. Причём оно настолько универсально, что пропорции могут быть практически любыми. В этом отношении оно довольно-таки уникально, поскольку подобный нюанс вряд ли возможен при работе с другими подобными средствами природного происхождения. Для смешивания это масло также не нужно отдельно готовить, что тоже уникально. Достаточно лишь как следует растопить его на пару, а потом смешать с нужным маслом. Выбор другого натурального масла зависит напрямую от цели, которой хочется добиться.

Для чувствительной и просто увядающей кожи можно порекомендовать следующий рецепт. Нужно сначала растопить масло дерева ши, взять 2 чайных ложки. Затем на это количество добавить миндальное масло в 2 раза больше. Всё это нужно растопить, можно использовать водяную баню, тщательно размешать, пока он совсем не остынет, проверять можно рукой. Потом в полученный состав накапать по две капли масла лаванды (эфирного) и 3 - ромашкового (также эфирного). Готовую смесь нужно остудить, держать в стеклянной посуде в холодильнике. Использовать как дневной для увлажнения сухой и начинающей увядать кожи. Великолепно тонизирует.

Ещё одна отлично тонизирующая лицо маска выглядит так: нужно взять шкурку лимона, размолоть её на кофемолке, далее массу в размере 1 столовая ложка развести с 1 желтком. Полученный состав нужно размешать, а потом долить в эту маску по одной чайной ложки весьма популярного масла грецкого ореха и ши. Держать на коже лица около 20-30 мин., потом смыть слегка подогретой водой. Также можно сделать маску на основе мякоти авокадо, а также яичного желтка и мёда с добавлением 1 ч. ложки масла карите. Весьма неплохо питает, поддерживает кожу при стрессах, отлично подходит для сухого типа кожи.

Данное масло, впрочем, довольно часто добавляют в различные крема и маски домашнего приготовления. Если это крем, который ориентирован на увлажнение, предназначен для сухой кожи, то вряд ли он ей повредит. Так что можно не сомневаться, а смело и совершенно спокойно добавлять описываемое выше масло по 1-2 чайной ложки, в зависимости от количества средства.