Extractum Hyperici oleosum – так по-латыни называется масло зверобоя. По ряду своих свойств оно ничуть не уступает миндальному маслу, однако при этом значительно доступнее по цене того. Обладает целительным свойством, если им смазывать раны, например, то они очень быстро начинают заживать. Фитонцидное, благодаря содержащимся в его составе особым веществам. В его составе учёные обнаружили также флавоноиды, смолистые вещества и эфирные масла. Именно этот состав и даёт потрясающие ранозаживляющие свойства.

Очень хорошо убирает негативные последствия, которые возникают при злоупотреблении курением и алкоголем. В том числе имеются в виду и те последствия, которые появляются на коже – эффект раннего старения, желтизна, неприятный сероватый оттенок, покраснение носа и так далее. Нужно отметить, что если масло было получено мацерацией, то у него будет коричневатый оттенок, а так традиционно масло красноватое. Получают его из зверобоя продырявленного, это важное уточнение, поскольку всего на земле насчитывают около 160 видов.

Масло зверобоя и каким оно бывает

Как ни странно, но масло зверобоя может быть различным по своим свойствам. А это зависит от состава, который также варьируется. Количество конкретных жирных кислот находится в прямой зависимости от того, как именно оно было получено. Важно учитывать, участвовали ли другие масла, на чём настаивали. Или же если другие масла использовались для стабилизации, другие средства, то какие именно. Химический состав в остальном же – это большое содержание флавоноидов, токоферолов, есть дубильные вещества, причём в немаленьком количестве. Присутствуют полезные для организма макроэлементы, азулен, витамин А, а также провитамин, благотворно влияющий на омолаживающий аспект витамин С, очень полезный для нормализации состояния кожи витамин Р, эфирные масла, каротин и никотиновая кислота.

В косметологии эффективнее всего проявляется его успокоительный эффект. Именно поэтому масло зверобоя рекомендуют использовать для кожи, склонной к повышенной чувствительности, к раздражительности, к покраснениям и аллергическим высыпаниям. Очень неплохо, как уже упоминалось, масло зверобоя показывает себя в отношении всевозможных ран, ссадин, язв на слизистой оболочке или же на границе между слизистой и обычной коже. Например, на границе между ртом и остальной частью кожи. Поскольку масло зверобоя умело ухаживает за самой нежной частью кожи, то оно зачастую как средство, не раздражающее кожу, может оказаться совершенно незаменимым.







Его рекомендуют также использовать для очистки жирной кожи, для снятия эффективного загрязнения. Применяют для очищения комбинированной кожи в сложных условиях, к примеру, когда нет других возможностей сделать кожу чище. Очень хорошо питает и одновременно увлажняет кожу, склонную к обезвоживанию. Если у вас проблемы с лицом, скажем, после длительного и серьёзного заболевания, то масло зверобоя отлично поможет. Оно позволяет вернуть лицу нормальный внешний вид, убирает измождённость и следы усталости. Для сухой кожи его тоже можно использовать, если есть риск чрезмерной потери влаги. Оно позволяет избежать этого, балансирует липидный уровень.

Применение масла зверобоя в косметологии при уходе за лицом

Если ваша кожа чувствительная по отношению к солнечному свету, не стоит использовать масло зверобоя в чистом виде. Иначе эта чувствительность только усилится. Лучше всего использовать его вместе с другими базовыми маслами – в пропорции 1 к 10 или же 1 к 5, в зависимости от того, насколько сильного эффекта и как быстро вы хотите добиться. Не лучшей идеей является стремление использовать это масло как транспортное. Вообще лучше не заниматься самодеятельностью и, готовя составы из списка домашних рецептов, консультироваться с косметологами.

В разбавленном виде в уже указанных выше пропорциях масло зверобоя можно наносить на кожу, следя за своими ощущениями. Неприятностей быть не должно, но лучше всё же отнестись к себе внимательно, бережно. Разбавленный вариант можно спокойно добавлять в гели для получения успокоительного и регенерирующего эффекта, в маски и лосьоны, в другие составы. Иногда, справедливости ради, производители выпускают уже разбавленный вариант масла. В таком случае капли можно накапывать на руки, а потом лёгкими похлопывающими движениями – на лицо. Но нужно тщательно изучать содержание этикетки.

Но даже в разбавленном виде лучше не добавлять в маски домашнего приготовления больше одной чайной ложки, так как это масло является весьма сильнодействующим средством. И оно окажет влияние в небольшом количестве, а вот в слишком большой концентрации эффект может оказаться обратным. Например, вместо успокоения – раздражение, имейте это в виду.