1. Питательная маска из овощей

Ингредиенты: картофель, молоко, овсяные хлопья, увлажняющий крем.

Вначале варим картофельное пюре. После в миске смешиваем по 1 ст.ложке пюре из картофеля, овсяных хлопьев и молока. В конце подмешиваем 1 ч.л увлажняющего крема, тщательно перемешиваем и начинаем наносить на лицо. Для лучшего проникновения ингредиентов маски в кожу лёгкими движениями промассировать кожу лица и оставить маску на несколько минут, после убрать кипячёной водой.

2. Маска для сухой кожи

Ингредиенты: картофель, желток, молоко, майонез.

Для маски сначала сварить картофель в кожуре, почистить и сделать пюре. Также приготовить натуральный домашний майонез. Желток яйца хорошо сбить. Начинаем соединять компоненты маски. Пюре взять 1 ст.л, столько же молока, а майонеза 1 чайную ложку. Всё хорошо смешать, маска готова к использованию.

3. Маска от отёчности лица

Ингредиенты: картофель, настой из ромашки.

Употреблять эту действенную маску полезно через день, время действия её на лице примерно треть часа. Для неё натереть сырую картофелину на мелкой тёрке и в таком состоянии накладывать массу на лицо. Она снимет отёчность с лица и уберёт мешки под глазами.

4. Для сухой и морщинистой кожи

Ингредиенты: картофель, желток яйца, сметана.

Эта маска поможет избавиться от мелких морщинок и сделает кожу свежей. Нужно сделать картофельное пюре из картошки, сваренной вместе с кожурой. К 1 ст. ложке пюре подмешать яичный желток, а потом 1 ст.ложку сметаны. Нанеся на лицо маску, сверху прикройте её салфеткой. Подержать недолго и удалить.

5. Для сухой кожи

Ингредиенты: картофель, овсяная мука, желток яйца, оливковое масло, молоко

Сначала сварить картофель вместе с кожурой, очистить, хорошо растолочь. Взять по 1 ст. ложке пюре из картофеля, муки из овса, масла оливок. Смешать всё в одной посуде и вбить желток. Если маска получилась густой – разбавить её молоком. Консистенция маски должна быть как густая сметана.







6. Для жирной кожи

Ингредиенты: 1 яичный желток, 1 ст. ложка картофельного крахмала.

Смешайте крахмал с белком и нанесите полученную однородную смесь на кожу лица. После того, как маска высохнет, умойтесь водой комнатной температуры. Применение этой маски хорошо помогает справиться с жирным блеском и расширенными порами.

7. Увлажняющая маска из овощей

Ингредиенты: картофель, молоко, глицерин.

Прекрасное средство перед нанесением увлажняющего крема. Ею можно покрывать лицо, шею и область декольте. Делается она просто. Из очищенной картошки варится пюре, разбавляется молоком и смешивается с глицерином. Молока берётся 2 ст. ложки, глицерина – 1 чайная ложечка. После снятия маски хорошо протереть лицо и шею тёплым чаем и наложить увлажняющий крем.

8. Смягчение и отбеливание кожи

Ингредиенты: картофель.

Картофель не варить, сырым нарезать на тонкие кружочки. Наложить на всё лицо кружочки картофеля и подержать несколько минут. Эта процедура осветлит и сделает кожу шелковистой.

9. Картофель против прыщей

Ингредиенты: картофель.

Простой и действенный рецепт против прыщей на лице. Натереть сырой картофель на мелкой тёрке, отжать сок и использовать его для протирания лица, особенно зон с прыщами. Делать это можно ежедневно, два раза – утром и вечером. Лицо очистится и кожа осветлится.