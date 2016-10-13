1. Маска для сухой кожи лица

Ингредиенты: арбуз, оливковое масло.

Перед тем, как накладывать маску, полезно сделать содовый компресс. Для него скипятите 1 л воды, всыпьте в неё 1 ч.л соды, пусть растворится и смочите в этом растворе махровое полотенце. Подержите мокрое полотенце на лице минут 5. Уберите полотенце с лица, сначала намажьте кожу маслом, а на него наложите мякоть арбуза. Полежите с нею на лице четверть часа.

2. Питательная маска для лица

Ингредиенты: арбуз, манная каша, желток яйца, растительное масло, мёд, соль.

Приготовьте молочную кашу из манки. В миску положите 4 ст.л каши, в неё влейте 2 ст.л сока из арбуза. Разотрите желток яйца с растительным маслом и мёдом, добавьте щепотку соли. Перемешайте и соедините эту массу с манной кашей. Опять всё смешайте, превратите в однородную смесь и используйте как маску.

3. Маска для нормальной кожи лица

Ингредиенты: арбуз.

Несложная в приготовлении маска. Серединку спелого арбуза измельчите, разомните, слейте сок и наложите на лицо.

4. Питание для сухой кожи лица

Ингредиенты: арбуз, желток.

Желток 1 яйца растереть и влить в него 2 ст.л сока из арбуза. Намазать лицо, смывать через 15 минут







5. Маска для сухой кожи лица

Ингредиенты: арбуз, слива, оливковое масло.

Возьмите арбуз и сливу, вытащите косточки и мякоть измельчите вилкой. Смешайте их, разомните и долейте пару ложек оливкового масла. Маску наложите на лицо.

6. Лосьон для сухой кожи лица

Ингредиенты: арбуз, минеральная вода, молоко.

В баночку слить сок арбуза, минеральную воду и молоко. Всё в пропорции 1:1:1. Смешать и дважды в день использовать тоник.

7. Лёд при нормальной коже лица

Ингредиенты: арбуз.

Примерно за полчаса до умывания протрите лицо льдом, приготовленным из сока арбуза.

8. Питательная маска для кожи лица

Ингредиенты: арбуз, оливковое масло, желток.

Растереть желток 1 яйца, влить в него 1 ч.л масла из оливок и 1 ст.л арбузного сока. Смешать и намазывать на лицо.

9. Тонизирующая маска для кожи лица

Ингредиенты: арбуз, сметана, мёд.

1 ч.л мёда смешать с 1 ст.л сметаны и в эту смесь добавить 2 ст.л мякоти арбуза. Снова всё перемешать и маска готова.

10. Маска для нормальной кожи лица

Ингредиенты: арбуз, сок женьшеня.

Возьмите в одинаковых количествах сок арбуза и сок женьшеня. Смешайте и наносите на лицо. Через 15 минут умойте лицо тёплой водой.