Свадьба – это самое ожидаемое событие в жизни любой влюбленной пары. И меньше всего влюбленным хочется долго ждать этого события. И даже то, что 2017 год будет високосным им не помеха. На самом деле не стоит беспокоиться по поводу этого суеверия, ведь 2017 год отличается от остальных лишь тем, что дней в нем на 1 больше.



Очень важный момент в подготовке к свадьбе - выбрать цветовую гамму. Дизайнеры считают, что наиболее популярными в 2017 будут такие цвета:

темный бордо, клюквенный или марсала, этот цвет подходит парам, которые выбрали для своей свадьбы романтический, чувственный стиль.

ярко-розовый, фуксия, цвет органично подходит молодым и активным парам, которые любят яркие приключения.

изумрудный, все оттенки зеленого, такой цвет придаст свадьбе особого изыска, роскоши, более подходит парам с уже имеющимся жизненным опытом.



Следующим и немало важным этапом является выбор свадебного платья. В 2017 году свои позиции все больше укрепляет кружево. Платье может быть как полностью кружевное, так и иметь отдельные элементы, в виде вставок или пояса. В моду опять возвращаются несколько откровенные свадебные платья, например с открытой спиной, глубоким декольте или же с высоким разрезом. Абсолютно новым трендом в 2017 году будет цветочная аппликация. Это могут быть как очень большие, так и совсем маленькие цветы. Относительно фасонов, то на пике популярности будут платья силуэта «Русалка» и платья со шлейфом.









Невесте обязательно нужен модный букет. В 2017 году наиболее актуальными станут яркие букеты, в которых будут соединены 3 и более цвета, только это должны быть яркие цвета, такие как желтый, оранжевый, красный, зеленый и другие. Относительно состава букета, то все больше становятся популярными букеты с участием не только цветов, но еще ягод и суккулентов. Так же в этом году букет модной невесты должен быть легким, небольшим, возможно с использованием полевых цветов, несколько неаккуратный, растрепанный.



Самая сладкая часть подобного торжества, торт, тоже должна соответствовать модным тенденциям этого года. Все большей популярности набирают торты с надписями. Это могут быть просто имена молодожен, их клятва или обстоятельства первой встречи или поцелуя. Наиболее удобным до сих пор является торт, который состоит из отдельных пирожных, кексов или даже макарун. Цветочный принт – это не только модная деталь на свадебном платье, но и на свадебном торте. Новый тренд в 2017 году – это «голые» торты, то есть без поверхностных украшений. Единственное чем они могут быть украшены – это ягоды или зелень.

этот год обещает порадовать нас яркими и оригинальными свадьбами. Это год новых тенденций и смелых решений.