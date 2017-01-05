Выбор свадебной прически в 2017 году

Красивые свадебные прически являются одной из важных составляющих образа невесты, и чтобы в день свадьбы чувствовать себя самой неотразимой, свадебный образ должен быть продуман до мелочей.О свадьбе мечтает практически каждая девушка, и в своих мечтах она представляет, как великолепно она будет выглядеть в этот волшебный день. И вот настало время претворить мечту в реальность. Создать сказочный образ невесты помогает множество вещей: свадебное платье, туфельки, букет, и, конечно же, красивая свадебная прическа и макияж. И надо сказать, что именно свадебная прическа порой так преображает невесту, что именно она, а не белоснежное свадебное платье, ослепляет всех вокруг. Впрочем, в образе невесты все должно быть гармонично.



Для того, чтобы подобрать идеальную свадебную прическу, необходимо, чтобы при ее выборе учитывались некоторые нюансы. Нельзя однозначно сказать, какие свадебные прически лучше – классические или ультра модные, созданные на длинных или коротких волосах. В каждом конкретном случае выбор должен основываться на нескольких критериях:



- Свадебная прическа 2017 не должна быть сама по себе, она должна сочетаться с другими элементами свадебного образа – платьем, аксессуарами, маникюром, макияжем, свадебным букетом. Маникюр и макияж следует подбирать уже после выбора прически. Сочетание свадебного наряда и прически должно быть полным не только с точки зрения стиля, но и с точки зрения сложности. К простому свадебному платью лучше и прическу выбрать несложную, без большого количества деталей и украшений, расставив с помощью аксессуаров лишь легкие акценты.



- Немаловажно, чтобы прическа была надежной и удобной. Если вдруг прическа растреплется от ветра, праздник для невесты будет испорчен. Плюс ко всему беспорядок на голове невесты будет запечатлен на свадебных фотографиях. «Веселые» воспоминания, ничего не скажешь. Никакой радости не доставит и неудобная прическа. Если волосы перетянуты, в кожу головы больно впивается шпилька, украшения слишком утяжеляют голову, невесте будет непросто сосредоточиться на веселье. Но, конечно, не стоит ждать от свадебной прически такого же удобства, как от повседневной.





- Подбирать свадебную прическу нужно с учетом индивидуальных особенностей лица, его строения и формы. Нельзя забывать, что идеальных лиц не бывает, поэтому имеющиеся недостатки прическа должна скрывать. А вот достоинства нужно подчеркнуть. Это очень важный критерий, поскольку даже самая изысканная свадебная прическа, которая подбиралась без учета данного критерия, может испортить все впечатление.- Выбор свадебной прически в 2017 году зависит и от волос невесты – их длины, типа и даже цвета. Да-да, есть прически, которые выигрышно смотрятся на волосах определенного цвета. Не стоит забывать и про тип волос. Например, прически, которые будут хорошо держаться на тонких волосах, для тяжелых и густых волос использовать нежелательно. Конечно современные техники парикмахерского искусства помогают творить чудеса, но не всегда невеста с таким чудом техники на голове будет чувствовать себя комфортно. Например, мелкие кудряшки не совсем уместно смотрятся на мягких и тонких волосах. Если у невесты слишком жесткие волосы, ей подойдут короткие стильные стрижки, а также полураскрытые мягкие локоны. Необходимо учитывать и направление роста волос. Если не сделать этого, прическа стойкой не будет – дело в том, что волосы будут стремиться занять положение, которое является для них естественным, в итоге такая прическа может просто развалиться. Нежелательно использовать высокие свадебные прически, если волосы растут на шее низко, иначе они быстро утратят свою форму.- Некоторые коррективы в выбор прически может внести время года и погода. Сильный ветер может растрепать прическу, сделанную из распущенных волос. Поэтому в случае непогоды либо отдают предпочтение другому виду прически, либо используют более сильные укладочные средства. Влияет на выбор прически и время года. Зимой к платью обычно приобретается накидка, палантин или шарф, с этими аксессуарами лучше всего смотрятся прически, открывающие спину и шею.- Если предстоит венчание в церкви, это существенно ограничивает выбор прически.- Самое главное – прическа должна нравиться невесте. Ведь это ее праздник, и она должна нравиться себе в этот день. Если невеста не будет чувствовать себя единым целым с прической, ни о каком хорошем настроении не может быть и речи.









Опытный мастер, создающий свадебные прически на дому, конечно же, со всеми этими критериями знаком. Поэтому основной задачей будущей невесты является выбор мастера по прическам, которому она сможет доверить создание свадебного образа. Мастер обязательно учтет и пожелания невесты. Идеи для причесок можно почерпнуть в различных журналах, каталогах, на сайтах, посмотрев фотографии свадебных причесок. Понравившуюся прическу можно показать мастеру, который подскажет, подойдет ли эта прическа невесте, и возможно ли ее воплотить на ее волосах.





Чем украшают свадебные прически в наше время

Свадебные прически 2017 с фатой

Свадебные прически с диадемой

Свадебные прически 2017 с живыми цветами

Свадебные прически для коротких волос

Свадебные прически для длинных волос

Свадебные прически для волос средней длины

Практически ни одна свадебная прическа 2017 года не обходится без украшений. Традиционным украшением прически невесты является фата, которая когда-то была обязательным элементом свадебного наряда. Форма и длина фаты не регламентируется современной модой, все зависит от предпочтений и фантазии невесты и дизайнера.Сегодня невеста без фаты – явление довольно частое, ведь выбор аксессуаров для украшения свадебной прически и без фаты просто огромен. В волосы можно вплетать всевозможные веночки, ленты, нити, цветы (причем, не только искусственные, но и живые). Вместо фаты можно использовать ленты из органзы. Волосы закрепляют всевозможными заколками, гребнями, шпильками.Особенно изысканно смотрятся свадебные прически, украшенные цветами. Причем, цветы могут быть не обязательно белыми, но и кремовыми, голубыми, розовыми и даже красными. Главное, чтобы они смотрелись в образе невесты гармонично. Необычайно популярными сегодня являются шелковые цветы благодаря тому, что шелк широко используется для свадебных нарядов. Такие цветы выполняются настолько искусно, что порой их трудно отличить от живых.Одним из излюбленных свадебных украшений является диадема. Невеста в диадеме напоминает сказочную принцессу. Особенно хорошо смотрится диадема на длинных волосах. Связь свадебной прически с диадемой не случайна. Ведь в Древней Греции диадемами украшали головы богов. А невеста разве не богиня?На выбор украшений для свадебной прически влияют различные факторы. Например, если вам предстоит домашнее торжество, прическа не должна содержать слишком много декоративных элементов, поскольку в небольшом пространстве они смотрятся несколько вычурно. Тоже самое относится и к сложным формам причесок – они в этом случае неуместны.А вот если свадебное торжество проходит в большом ресторане, украшения для прически могут быть более многочисленными и дорогими. Однако, и в этом случае важно не переборщить, чтобы не выглядеть безвкусно.Согласитесь, что фата придает невесте особенную беззащитность, нежность и чистоту. Фата считается традиционным свадебным украшением. С ней связаны некоторые свадебные приметы. Например, чем длиннее фата, тем длиннее будет семейная жизнь.Если невеста непременно хочет быть в фате, то и прическа подбирается с учетом этого фактора, ведь не каждая прическа будет смотреться гармонично с этим традиционным атрибутом свадьбы. Обычно используют следующие виды фаты: многослойную, одноярусную или двухъярусную.Свадебные прически с фатой в один слой (одноярусной фатой) помогает придать облику невесты лаконичность и изысканность. Закрепляется такая фата в центре прически невидимками или шпильками.Свадебная прическа с фатой в два слоя (двухъярусной фатой) добавляет прическе объема и является прекрасным дополнением к пышному свадебному платью. С двухслойной фатой лучше всего сочетаются прически с вьющимися волосами, локонами, торжественные и даже несколько помпезные. Подойдет двухслойная фата к прическе с большим количеством разнообразных деталей, в том числе, шиньонов. Стразы, кристаллы, жемчуг, ленты или цветы доведут образ невесты до совершенства.Двухслойная фата обычно закрепляется в центре прически с помощью шпилек или гребешка. Великолепным дополнением такой прически является корона или диадема.Многослойная или двухслойная фата хорошо подойдет для венчания в церкви. Так как во время обряда голова невесты должна быть покрыта, то один из слоев фаты как раз и используется для этой цели.Многослойная фата дополнит образ невесты, свадьба которой будет проходить в стиле барокко.Отличным дополнением практически любой прически является диадема. Диадемы используются и в других торжественных случаях, но именно свадебный образ этот аксессуар дополняет как нельзя лучше.Диадемы могут напоминать короны или тоненькие ободки, быть украшены жемчугом, стразами, кристаллами и даже драгоценными камнями. Если правильно подобрать диадему, то этот изысканный и великолепный аксессуар придаст облику невесты непревзойденную утонченность. Особенно выиграет от такого аксессуара прическа из длинных волос.Следует помнить, что акцент такой прически должен быть сделан на диадеме, поэтому элементы прически не должны загромождать ее. Прическу с диадемой лучше выполнить на основе крупных и сильно накрученных локонов. Фату в этом случае тоже нужно подбирать особенно тщательно. Лучшим вариантом будет двухъярусная фата. Чтобы придать прическе прочность, лучше выбирать диадему с горизонтальным гребнем.Флористика является достаточно новым направлением в парикмахерском искусстве. Живые цветы придадут свадебной прическе женственность и нежность. К тому же, живые цветы сегодня в моде - ведущие стилисты в своих коллекциях демонстрируют свадебные прически с использованием цветов.Свадебные прически с цветами больше всего подходят нежным и романтичным невестам, образ которых будет выполнен в стиле, напоминающем греко-римский. В этом случае лучше выбрать прическу из полностью или частично распущенных волос, которые укладываются каскадом или в стиле «Мальвина». Живые цветы подойдут и для украшения свадебных причесок в стиле бабетта или ракушка.Очень часто украшение цветами используется вместо шляпки или фаты. Кстати, цветами можно украшать не только прическу, но и фату. В этом случае специалист предварительно украсит фату цветами.Венок из цветов хорошо сочетается с длинной фатой и подойдет романтичным натурам. Современный свадебный венок из цветов представляет собой аксессуар из бутонов, жемчужин и блесток. Юные невесты будут неотразимы в венке из белых, розовых, ванильных, цветов с салатовыми вкраплениями, стразами и атласными лентами.Более яркие цветы, например, бордовые или красные розы подойдут смелым и экстравагантным девушкам. Голубые цветы подойдут утонченным особам, причем, такие цветы подойдут и брюнеткам, и блондинкам.Обычно используют живые цветы на проволочках, которые обматывают специальной лентой, потому что крепление цветка с проволокой достаточно надежное, и к прическе такие цветы прикрепляются легче. Менее надежными являются живые цветы на шпильках, они ломаются легче, чем цветы на проволоке.Хорошо, если цветы в волосах будут сочетаться с цветами в свадебном букете, поэтому заказывать их лучше вместе. Выбор цветов для свадебной прически лучше доверить профессиональным стилистам. Они не только позаботятся о соблюдении выбранного образа, но и учтут, насколько выносливыми являются цветы, чтобы и к концу свадьбы они смотрелись свежими.Бытует мнение, что только из длинных волос можно создать красивую свадебную прическу. Это не так. Все зависит от внешности невесты и способностей мастера. Некоторым девушкам именно короткая стрижка подходит больше всего, а значит, и свадебный образ такой невесты немыслим без коротких волос. Больше всего короткие стрижки идут стройным молодым девушкам. Для девушек, которые не могут похвастаться густыми волосами, короткая стрижка поможет создать иллюзорный объем для свадебной прически.Также считается, что свадебные прически для коротких волос не отличаются разнообразием. И это неверно. Конечно, чем длиннее волосы, тем больше простора для фантазии, но и на долю коротких стрижек выпадает немало разнообразных вариантов. Искусный мастер даже из самых коротких волос создаст неповторимый шедевр.Свадебная прическа из коротких волос выигрывает с точки зрения удобства. Форму такой прически легче сохранить при ветре или осадках, а при необходимости ее несложно поправить. К тому же короткая стрижка делает лицо моложе.Кстати, свадебная прическа из коротких волос может эффектно выглядеть и совершенно без украшений. А можно украсить такую прическу веночком или тиарой. Если же очень хочется в день свадьбы стать длинноволосой красавицей, можно предварительно нарастить волосы или воспользоваться специальными шиньонами и накладками.Длинные волосы – это идеальный материал для свадебной прически, из них можно создать все, что подскажет ваша фантазия.Обладательницам длинных волос необходимо тщательно продумать свадебную прическу, попробовать различные варианты – распустить прямые волосы, подкрутить только кончики, завить волосы на всю длину, уложить волосы в высокую или гладкую прическу. Для таких причесок можно использовать самые разные аксессуары: заколки со стразами, гребни, цветы, ленты и многое другое.Если вы обладаете некоторой сноровкой, то можно сделать свадебную прическу из длинных волос самостоятельно. В этот непростом деле вашими помощниками будут заколки, шпильки и укладочные средства сильной фиксации для волос, ведь зафиксировать длинные волосы совсем непросто. Несложные свадебные прически, которые можно создать самостоятельно: локоны (которые, как вариант, можно закрепить сверху заколкой), гладкий пучок, каракулевый пучок, французская ракушка. Кстати, много свадебных причесок выполняется на основе ракушки. По-разному в этом случае оформляется передняя часть прически. Например, это могут быть выпущенные небольшие локоны или же букли, декоративные пряди и прочие украшения, челка может быть как гладко зачесана, так и приподнята надо лбом.Однако для того, чтобы быть уверенной, что ваша прическа будет выглядеть безупречно в течение всего праздника, лучше доверить создание свадебного образа профессионалам.Волосы средней длины – это волосы, доходящие до плеч или спускающиеся немного ниже. Невесты, имеющие волосы средней длины в выборе свадебной прически не ограничены ничем.